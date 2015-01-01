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पंजाब कैबिनेट में कई अहम फैसले:सीएनजी, एलपीजी किटों व इलेक्ट्रिक वाहन रजिस्ट्रेशन काे देनी होगी 5000 रुपए फीस

चंडीगढ़4 घंटे पहले
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  • पराली की समस्या को लेकर पटियाला में लगेगा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट

वीरवार को सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। वर्चुअल मीटिंग में इन फैसलों में अब नए माॅडल और इलेक्ट्रिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसेस फीस लगाने के साथ सूबे में पराली की समस्या से निपटने के लिए पटियाला कंप्रेस्ड बायो गैस प्लांट लगाने और ठेके के आधार पर काम कर रहे मुलाजिमों के लिए सीधी भर्ती के लिए अपर एज लिमिट में ढील देने का

अहम फैसला लिया है। यह तीनों फैसले सीधे तौर पर किसान,आम आदमी और कर्मचारियों से जुड़े हैं। पंजाब सरकार की तरफ से राज्य में रजिस्ट्रेशन की मंजूरी के लिए मोटर वाहन निर्माताओं या उनके द्वारा अधिकृत डीलरों से कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं ली जाती। जबकि हरियाणा, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में कंपनियों और उनके डीलरों को यह फीस देनी पड़ती है।

ठेके कर्मियों की सीधी भर्ती में एज लिमिट में छूट

ठेके पर काम कर रहे मुलाजिमों को सीधी भर्ती के पदों पर अप्लाई करने के लिए अपर एज लिमिट में छूट दी गई है। ऐसे कर्मचारी आयु सीमा पार कर जाने के कारण वह सीधी भर्ती में अप्लाई नहीं कर सकते। अमृतसर और पटियाला में सरकारी मेडिकल, डेंटल और नर्सिंग कॉलेजों के कामकाज को लेकर कैबिनेट ने इन संस्थाओं में फैकल्टी के मौजूदा सेवा नियमों में संशोधन करने की मंज़ूरी दे दी है।

यह होगा असर... कई विभागों में ठेका कर्मचारी सालों से काम कर रहे हैं। सीधी भर्ती निकलती है तो यह कर्मचारी महज आयु सीमा के चलते अप्लाई नहीं कर पाते है। लेकिन अब यह कर्मचारी नई भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे।

फीस का सीधे आम लोगों पर बोझ नहीं पड़ेगा...अब मोटर वाहन बनाने वाली कंपनियां या इनके डीलरों से पंजाब में मोटर वाहनों के नए मॉडलों या एलपीजी, सीएनजी किट एवं इलेक्ट्रिक वाहनों की रजिस्ट्रेशन के लिए 5 हजार रुपये प्रोसेसिंग फीस ली जाएगी। इस फैसले से जहां राजस्व बढ़ेगा वहीं, यह भी पता रहेगा कि किस कंपनी ने कितने सीएनजी या एलपीजी और इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्माण किया है। सीधे तौर पर आम आदमी पर बोझ ना डाल कर कंपनी पर बोझ डाला गया है।

प्लांट 75 हजार टन जैविक खाद भी पैदा करेगा...सूबे में पराली की समस्या से निपटने के लिए पटियाला के रखड़ा में बंद पड़ी सहकारी चीनी मिल में इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड की मदद से 180 करोड़ की लागत से एक कंप्रेस्ड बायो गैस प्लांट लगाने को मंजूरी दी है। इस प्लांट में बायोगैस के उत्पादन के लिए धान की पराली का प्रयोग किया जाएगा। इसका प्रति दिन फीड स्टॉक क्षमता करीब 300 टन पराली का होगा। यह प्लांट लगभग 75 हजार टन सालाना जैविक खाद भी पैदा करेगा।

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