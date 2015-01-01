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  • 551th Parkash Parv: Pakistan Released Visa For 508 Pilgrims To Visit Gurudwara Sri Nankana Sahib Pakistan

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551वां प्रकाश पर्व:गुरुद्वारा श्री ननकाना साहिब के दर्शन करने के लिए 508 श्रद्धालु जाएंगे पाकिस्तान, 5 दिन का वीजा मिला

अमृतसर5 मिनट पहले
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गुरुद्वारा श्री ननकाना साहिब के दर्शनों के लिए सिख श्रद्धालुओं को वीजा मिला। -फाइल फोटो।
  • कोरोना जांच रिपोर्ट लेकर जाना होगा, न बाजार में घूम सकेंगे और न ही शॉपिंग कर पाएंगे

श्री गुरु नानक देव के 551वें प्रकाश पर्व पर गुरुद्वारा श्री ननकाना साहिब के दर्शन करने के लिए 508 सिख श्रद्धालु पाकिस्तान जाएंगे। पाक सरकार ने इन श्रद्धालुओं को 5 दिन का वीजा जारी कर दिया है, जबकि पहले 10 दिन का वीजा दिया जाता था। पाकिस्तानी दूतावास ने एसजीपीसी को इन श्रद्धालुओं की सूची भी भेज दी है। श्रद्धालु अटारी के रास्ते 27 नवंबर को पाकिस्तान जाएंगे और 1 दिसंबर को लौट जाएंगे।

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जानकारी के अनुसार, जत्थे के नेतृत्व SGPC के सीनियर मेंबर अमरजीत सिंह भलाईपुर करेंगे। श्रद्धालुओं को विशेष बस से सीधे गुरुद्वारा श्री ननकाना साहिब पहुंचाया जाएगा। 28 नवंबर को गुरुद्वारा साहिब में श्री अखंड पाठ साहिब का शुभारंभ होगा। 30 नवंबर को गुरुद्वारा साहिब में धार्मिक दीवान सजेंगे। 1 दिसंबर को जत्था वाघा सीमा के रास्ते वतन लौट आएगा।

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श्रद्धालुओं को माननी होंगी कई शर्तें

PSGPC के अध्यक्ष सतवंत सिंह ने सख्त हिदायत दी है कि सिख श्रद्धालुओं को कोरोना टेस्ट करवाकर होगा, जिसकी रिपोर्ट की जांच वाघा सीमा पर की जाएगी। श्रद्धालुओं को गुरुद्वारा श्री ननकाना साहिब और उसके आसपास के गुरुद्वारा में ही जाने की अनुमति होगी। पहले श्रद्धालु प्रकाश पर्व समागम में हिस्सा लेने के बाद लाहौर जाते थे और वहां से खरीदारी करके लौटते थे, लेकिन इस बार संगत पर काफी बंदिशें रहेंगी।

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