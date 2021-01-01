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नशे की तस्करी:मोगा में नशीली गोलियों और हेरोइन के साथ 6 आरोपी गिरफ्तार एक फरार, 350 नशे की गोलियां और 32 ग्राम हेरोइन बरामद

मोगाएक घंटा पहले
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सभी छह आरोपियों से कुल मिलाकर 350 नशीली गोलियां व 32 ग्राम 18 मिलीग्राम हेरोइन बरामद हुई है। - Dainik Bhaskar
सभी छह आरोपियों से कुल मिलाकर 350 नशीली गोलियां व 32 ग्राम 18 मिलीग्राम हेरोइन बरामद हुई है।
  • पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज किया है
  • सभी पांचों मामलों में आरोपियों को शक के आधार पर रोककर तलाशी ली गई थी

पंजाब के मोगा जिला पुलिस ने 5 मामलों में नशीली गोलियों, हेरोइन, एक बाइक व एक स्कूटी के साथ छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी भागने में कामयाब हो गया। कुल मिलाकर 350 नशीली गोलियां व 32 ग्राम 18 मिलीग्राम हेरोइन बरामद हुई है। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज किया है।

थाना सिटी साऊथ के ASI गुरजिंदर सिंह ने बताया कि रविवार को पुलिस पार्टी ने महमेवाला टी प्वायंट के पास दो युवकों को शक के आधार पर रोक कर उनकी तलाशी ली तो 350 नशीली गोलियां बरामद हुईं। पुलिस ने दोनों आरोपियों सतनाम सिंह सत्ता व साहिल उर्फ सुखा को गिरफ्तार करके केस दर्ज किया है।

दूसरे मामले में थाना सिटी साऊथ के ASI मेजर सिंह ने बताया कि पुलिस ने संधुआना रोड पर एक युवक की शक के आधार पर तलाशी ली तो 5 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। पुलिस ने आरोपी अकबरदीन को गिरफ्तार करके केस दर्ज किया है।

तीसरे मामले में थाना धर्मकोट के सब इंस्पेक्टर मुंखिंदर सिंह ने बताया कि पुलिस दवारा गांव दबुर्जी के निकट एक मोटरसाइकिल सवार को शक के आधार पर रोक कर उसकी तलाशी ली गई तो बिंदर सिंह निवासी गांव जीदड़ां से 25 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। पुलिस ने हेरोइन व मोटरसाइकिल को कब्जे में लेकर आरोपी को गिरफ्तार करके केस दर्ज किया है।

चौथे मामले में अजीतवाल के ASI बलधीर सिंह ने बताया कि मुखबिर के मुताबिक, एक युवक नशीली गोलियां व हेरोइन बेचने का धंधा करता है। वह अजीतवाल में नशा बेचने के लिए ग्राहकों की इंतजार में खड़ा है। पुलिस ने मौके पर जाकर इकबाल सिंह उर्फ पाला निवासी चूहड़चक्क को गिरफ्तार करके उससे 2 ग्राम हेरोइन बरामद की। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार करके केस दर्ज कर लिया है।

5वें मामले में थाना बाघापुराना के ASI सुखदेव सिंह ने बताया कि स्कूटी सवार कस्बा निवासी वासू नामक युवक से पुलिस ने तलाशी के दौरान 18 मिलीग्राम हेरोइन बरामद की। पुलिस ने वासू को हेरोइन व स्कूटी समेत काबू करके उसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया। पुछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि वह बाघापुराना के सलमान खान से हेरोइन खरीदता है। पुलिस ने सलमान खान को भी केस में नामजद किया है।

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