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  • 6 Laborers Killed In A Face to face Collision Between A Small Elephant And A Trolley In Firozepur

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पंजाब में बड़ा हादसा:फिरोजपुर में पिकअप और ट्राले की आमने-सामने टक्कर; दो सगे भाई समेत 6 मजदूरों की मौत, 10 घायल

फिरोजपुर24 मिनट पहले
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जालंधर रोड पर गिदड़ पिंडी टॉल प्लाजा के निकट छोटे हाथी की टक्कर ट्राले से हो गई। - Dainik Bhaskar
जालंधर रोड पर गिदड़ पिंडी टॉल प्लाजा के निकट छोटे हाथी की टक्कर ट्राले से हो गई।
  • 2 की हालत गंभीर होने पर उन्हें फरीदकोट मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है

पंजाब के फिरोजपुर जिले में सोमवार सुबह सड़क हादसे में 6 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि 10 गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा मक्खू-जालंधर रोड पर हुआ। शवों को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। घायलों को जीरा के सिविल अस्पताल में पहुंचाया गया है। जहां से हालत गंभीर होने पर दो घायलों को फरीदकोट मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। सभी मजदूर कामकाज के लिए करतारपुर जा रहे थे।

जानकारी के मुताबिक, सोमवार सुबह गांव कामलवाला से मजदूर पिकअप से करतारपुर जा रहे थे। जालंधर रोड पर गिदड़ पिंडी टॉल प्लाजा के पास पिकअफ ट्रॉले से टकरा गया। हादसे में गांव कामलवाला के रेमश (35) पुत्र मुक्तयार सिंह, चैना (30) पुत्र मुक्तयार सिंह, सुबा सिंह (45) पुत्र अजीज, सुचा सिंह (35) पुत्र अजीज व सूरज (27) पुत्र और गांव जयमल वाला के अमरजीत सिंह (40) पुत्र नाहडा की मौत हो गई।

गांव कामलवाला के ही काला, गोरा, जसा, राहुल, बदाम और आकाश समेत 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। राहगीरों ने एंबुलेंस बुलाकर घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। राहगीरों ने ही हादसे की खबर पुलिस को दी। हादसे के बाद ट्रॉला चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लिया और अज्ञात ट्रॉला ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

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