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गणतंत्र दिवस पर मिली खुशी:18 साल बाद पाकिस्‍तानी जेल से रिहा होकर वतन लौटी 65 वर्षीय बुजुर्ग, भावुक होकर बोली- सांस आ गई मुझे

अमृतसरएक घंटा पहले
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हसीना ने पाकिस्‍तानी जेल से उनकी रिहाई कराने के लिए महाराष्ट्र पुलिस का आभार जताया। - Dainik Bhaskar
हसीना ने पाकिस्‍तानी जेल से उनकी रिहाई कराने के लिए महाराष्ट्र पुलिस का आभार जताया।
  • पति से रिश्तेदारों से मिलने पाकिस्‍तान गई थी, लेकिन वहां उनका पासपोर्ट गुम हो गया था

65 साल की बुजुर्ग महिला 18 साल बाद पाकिस्तान की जेल से रिहा होकर वतन लौटी। गणतंत्र दिवस के दिन अटारी-वाघा बॉर्डर के रास्ते उन्हें देश की सरजमीं पर कदम रखे तो वह भावुक हो गई और बोली कि आज मुझे सांस आ गई। अब अपने देश में सुकून से आखिर की जिंदगी बिताऊंगी।

महिला का नाम हसीना बेगम है और वह महाराष्‍ट्र के औरंगाबाद की रहने वाली हैं। वे पति से रिश्तेदारों से मिलने पाकिस्‍तान गई थी, लेकिन वहां उनका पासपोर्ट गुम हो गया था, जिस कारण पाकिस्तानी सरकार ने उन्हें जेल में डाल दिया था। अब उन्हें पाकिस्तानी सरकार ने रिहा कर दिया है।

वतन लौटने पर उनके पति, पंजाब पुलिस और महाराष्‍ट्र पुलिस अधिका‍रियों ने उनका भव्य स्‍वागत किया। हसीना ने कहा कि मुझे पाकिस्‍तान में बहुत परेशानी झेलनी पड़ी। अपने देश आकर बहुत शांति व सुकून महसूस कर रही हूं। लग रहा है, जैसे में जन्‍नत में आ गई हूं।

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