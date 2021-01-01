पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Local
  • Punjab
  • 775 Children Used To Study In 5 Rooms, Used To Have Classes On The Ground, Vardhaman Had Built 12 New Rooms

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

बेहतर व्यवस्था:5 कमरों में पढ़ते थे 775 बच्चे, जमीन पर लगती थीं क्लासें, वर्धमान ने बनवाए 12 नए कमरे

लुधियाना3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • नई इमारत के साथ वाले दो कमरों को भी किया जाएगा अपग्रेड, मिड-डे मील के लिए भी बनाया जाएगा हाल

सरकारी स्कूल लाडोवाल जहां पर खस्ताहाल पांच कमरों में 775 बच्चे पढ़ाई करते थे। जिसमें अधिकतर बच्चों की पढ़ाई बाहर जमीन पर ही होती थी। उनके लिए वर्धमान ने अब 12 नए कमरों का निर्माण किया है। जिसमें से 10 कमरे बच्चों काे बैठने के लिए बनाए हैं और दो स्टाफ रूम तैयार करवाए गए हैं। इसके साथ ही 2017 में बच्चों के लिए वाॅशरूम की भी दिक्कत थी।

जिसे बनाने का जिम्मा वर्सटाइल ग्रुप ने उठाया और लड़कों व लड़कियों के लिए 15 वाॅशरूम बनाकर दिए। इसके अलावा स्पेशल बच्चों के लिए अलग से वाॅशरूम बनाए गए हैं। जिस पर 15-16 लाख का खर्च किया गया है। सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल लाडोवाल की प्रिंसिपल जरीना ने बताया कि 2016 में जब उन्होंने बतौर प्रिंसिपल जॉइन किया था तो उस समय स्कूल की हालत बहुत खस्ता थी और पांच कमरों में 775 के

करीब हाई स्कूल के स्टूडेंट्स की क्लास लगती थी। जून 2016 में अपग्रेड कर सीनियर सेकेंडरी में तबदील किया गया। ग्यारहवीं कक्षा में ही सिर्फ 67 स्टूडेंट्स पढ़ाई करते थे। बोर्ड की क्लास ही सिर्फ क्लास रूम में लगती जबकि बाकी क्लास बाहर ओपन में लगती थी। स्कूल स्टाफ, रिटायर्ड डीईओ स्वर्णजीत कौर के प्रयासो से वर्सटाइल ग्रुप और वर्धमान ग्रुप से संपर्क कर नया ब्लाॅक बनवाया।

एल शेप में बने 10 कमरों में बेहतरीन क्वालिटी के बैंच लगाए गए - एल शेप में बने 10 कमरों में बेहतरीन क्वालिटी के बैंच लगाए गए हैं। एक कमरे में 20 बैंच लगाए गए हैं। इसके अलावा टाइल, पंखें, ग्रीन बोर्ड व लाइटें भी अच्छी क्वालिटी की है। जिस पर दो करोड़ का खर्च किया गया है।

मिड-डे मील के लिए बनवाया जाएगा सीटिंग हाल -प्रिंसिपल जरीना ने बताया कि मिड-डे मील स्टूडेंट्स के बैठने के लिए हाल भी तैयार करवाया जाएगा। ताकि, स्टूडेंट्स बैंच पर बैठ कर मिड-डे मील खा सके। इसके साथ ही हाथ धोने, कुलर, पंखे की सुविधा भी दी जाएगी। इसके लिए प्रयास जारी है।

नई इमारत के साथ लैब भी होगी तैयार: प्रिंसिपल ने बताया कि नई तैयार बिल्डिंग के साथ दो कमरे हैं। जहां साइंस लैब बनाई गई है। जिसकी हालत ठीक नहीं है। इसलिए बिल्डिंग को तैयार करवाकर लैब को अपग्रेड करवाया जाएगा। वहीं, स्कूल में बच्चों के खेलने के लिए मैदान की सुविधा स्कूल में है। इस समय स्कूल में आर्ट्स ग्रुप के स्टूडेंट्स ही पढ़ाई कर रहे हैं। पेरेंट्स की डिमांड है कि साइंस और काॅमर्स ग्रुप भी स्कूल में शुरू करवाया जाए। स्कूल में स्किल सेंटर भी बनाया गया है। स्पोर्ट्स के लिए भी फंड विभाग द्वारा भेजा गया है। जिसकी खरीद की जा रही है।


ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser