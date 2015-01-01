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पंजाब में खुले रहेंगे स्कूल:776 नए कोरोना केस, राज्य 15 नवंबर से अब तक 118 मरीजों की मौत, एक्टिव मरीज 6392

जालंधर/चंडीगढ़2 घंटे पहले
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फाइल फोटो

कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए हरियाणा सरकार ने सभी स्कूलों को 30 नवंबर तक बंद कर दिया है। 2 नवंबर से स्कूल खोले जाने के बाद से अब तक हरियाणा में 393 बच्चे और 63 शिक्षक पॉजिटिव आ चुके हैं। हालांकि पंजाब सरकार अभी स्कूलों को बंद करने के मूड में नहीं है। शिक्षा मंत्री विजय इंदर सिंगला का कहना है कि केवल 5 से 10 फीसदी बच्चे ही स्कूलों में पहुंच रहे हैं। स्कूलों में सभी प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है। ऐसे में अभी स्कूल बंद करने का औचित्य नहीं है।

महाराष्ट्र व दिल्ली में 31 दिसंबर तक स्कूल बंद रखने का फैसला हुआ है। गुजरात में 23 नवंबर से स्कूल खुलने थे। फैसला टाल दिया गया है। हिमाचल में 25 नवंबर तक स्कूल-कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। उत्तराखंड में 5 दिन बाद ही स्कूलों को बंद कर दिया गया है।

वहीं, पंजाब में भी दिवाली के बाद से अब तक 4382 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान हो चुकी है, वहीं दिवाली के बाद से अब तक 118 लोगों की मौत हो चुकी है। शुक्रवार को 776 नए केस आए हैं। जिससे सूबे में कुल संक्रमित 1,44,957 हो गए हैं। 12 नई मौतों की पुष्टि होने के बाद कुल मृतकों का आंकड़ा 4575 हो गया है। 1,33919 मरीज संक्रमण मुक्त हो चुके हैं।

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