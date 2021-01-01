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डिफाल्टर पर केस:मिलीभगत से एक ही जमीन पर 3 बैंकों से लिया रुपये 1.85 कराेड़ का लोन

पटियाला2 घंटे पहले
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  • पुलिस ने बैंक व माल विभाग के कर्मियों समेत बैंक के पैनल वकील पर भी दर्ज किया केस, जांच में जुटी पुलिस

जिला पुलिस ने मिलीभगत से एक ही जमीन पर 3 बैंकों से 1.85 कराेड़ का लोन लेने के आरोप में रामपुर खुर्द के गुरविंदर सिंह पर हफ्ते में 7 केस दर्ज किए हैं। बैंक कर्मियों और माल विभाग के कर्मियों को भी नामजद किया है। इनमें 3 नए केस हैं, जबकि, 4 पहले से दर्ज हैं। नए 3 केस बनूड़ पुलिस ने दर्ज किए हैं। बनूड़ पुलिस के अनुसार तीनों केस में आरोपी ने 29-29 लाख लोन लेकर 87 लाख की ठगी की है।

इंडियन ओवरसीज बैंक ब्रांच बनूड़ के मैनेजर अंसुल अग्रवाल ने थाना बनूड़ में शिकायत दी कि आरोपी गुरविंदर सिंह ने 20 बीघा जमीन बैंक के पास गिरवी रख कर्मियों से मिलीभगत कर 29 लाख लोन ले लिया था। जांच में पता चला कि आरोपी ने इसी जमीन पर अन्य बैंकों से भी लोन लिया हुआ है।

पुलिस ने आरोपी गुरविंदर सिंह निवासी रामपुर खुर्द, माल महकमा व इंडियन ओवरसीज बैंक ब्रांच बनूड़ के अधिकारी, बैंक के पैनल वकील व अज्ञात पर केस दर्ज किया। वहीं, इसी पुलिस को एसबीआई ब्रांच मानकपुर के डिप्टी मैनेजर प्रमोद ने शिकायत दी कि गुरविंदर ने साथियों की मिलीभगत से 20 बीघा जमीन बैंक के पास गिरवी रख जीरकपुर ब्रांच से 29 लाख लोन लिया था।

पुलिस ने गुरविंदर सिंह और माल महकमा व एसबीआई बैंक अधिकारी, बैंक के पैनल वकील व अज्ञात पर केस दर्ज किया। इसी तरह पुलिस को एसबीआई ब्रांच जलालपुर के मैनेजर विकास ने शिकायत दी कि गुरविंदर ने 20 बीघा जमीन पर ही 29 लाख लोन लिया था। जबकि, अन्य बैंकों से लोन लिया था। पुलिस ने गुरविंदर, माल विभाग, एसबीआई अधिकारी व बैंक पैनल वकील व अज्ञात पर केस दर्ज किया है। वहीं, रिटायर्ड बैंक मैनेजर ने बताया कि ऐसा मामला मिलीभगत से ही संभव है।

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