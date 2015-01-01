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  • Agriculture Laws: Congress Leader Navjot Sidhu Rally At Amritsar In Favour Of Farmers

कृषि कानूनों का विरोध:अमृतसर में नवजोत सिद्धू ने दिखाए आक्रामक तेवर, बोले- बदला ले रही है केंद्र सरकार

अमृतसर7 मिनट पहले
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रैली को संबोधित करते नवजोत सिद्धू
  • किसान रैली को संबोधित किया, केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ निकाली भड़ास
  • सिद्धू ने कड़े शब्दों में केंद्र सरकार को चेताया, बोले पंजाब सरकार के पास है समाधान

पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री व विधायक नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर आक्रामक तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। शुक्रवार को अमृतसर की वल्लाल सब्जी मंडी में सिद्धू ने एक किसान रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ आवाज उठाई।

सिद्धू ने कहा कि केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ पूरा पंजाब एकजुट है। पूरे प्रदेश के किसान मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। अब यह हमारे सम्मान की लड़ाई है। मैं पूरी तरह से किसानों के साथ हूं। चाहे कुछ भी हो जाए, हम पीछे नहीं हटेंगे। केंद्र सरकार को कृषि कानून वापस लेने ही पड़ेंगे।

केंद्र सरकार पर लगाए बदला लेने के आरोप

सिद्धू ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के किसानों को दबाना चाहती है। केंद्र सरकार पंजाब सरकार से बदला ले रही है। यह कानून कुछ पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाया गया है। लेकिन किसानों की समस्या का समाधान पंजाब सरकार के पास है, जिसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

सिद्धू ने कहा कि कुछ लोग असल मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। कृषि कानूनों ने केंद्र सरकार का एजेंडा स्पष्ट कर दिया है। बाकी का एजेंडा सरकार पराली जलाने वाले मुद्दे से पूरा कर लेगी। लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं कि केंद्रीय कृषि कानून पंजाब के किसानों को खोखला कर देंगे।

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