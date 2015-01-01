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कैबिनेट मीटिंग:पंचायत समितियों में काम करते टैक्स कलेक्टरों की सैलरी में संशोधन को मंजूरी

चंडीगढ़4 घंटे पहले
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  • जेई की भर्ती फिर से पीपीएससी से करवाने का फैसला

कैबिनेट मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए। ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के इंजीनियरिंग विंग में जूनियर इंजीनियरों के 81 पदों की भर्ती पंजाब लोक सेवा आयोग (पीपीएससी) से करवाने का फैसला किया है। पहले सरकार ने भर्ती का जिम्मा थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नॉलॉजी (टीआईईटी) को दिया था। कोविड के चलते टीआईईटी परीक्षा नहीं करवा सका। फिर वित्त विभाग ने 17 जुलाई को नये वेतनमान नोटीफाई कर दिए और थापर इंस्टीट्यूट द्वारा भर्ती प्रक्रिया लंबित रख ली गई थी। 81 खाली पद पीपीएससी सांझी भर्ती प्रक्रिया द्वारा भरे जाएंगे। मंत्रिमंडल ने पंचायत समितियों में काम कर रहे टैक्स कलेक्टरों के वेतनमान संशोधन को मंजूरी दी है।

मंत्रिमंडल ने पंजाब कंट्रेक्ट लेबर रूल्स में भी संशोधन-राज्य में कारोबार करने में सुविधा को और बेहतर बनाने और जीएसडीपी का 2 प्रतिशत अतिरिक्त उधार लेने के लिए केंद्र सरकार द्वारा लगाई गई शर्तों में से एक शर्त को पूरा करने के लिए मंत्रिमंडल ने पंजाब कंट्रेक्ट लेबर रूल्स 1973 के नियम 29 में संशोधन करने और नया नियम 78-ए शामिल करने की मंजूरी दे दी। नया नियम 78-ए उद्योगों के बोझ को घटाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक/डिजिटल फॉर्मेट में रजिस्टरों को बनाए रखने की इजाजत देगा। यह नियम उद्योगों की मांग अनुसार शामिल किया गया है।

केंद्र ने जारी की थीं हिदायतें...भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) ने 17 मई को जीएसडीपी का 2% अतिरिक्त उधार लेने के बारे में हिदायतें जारी की थी। जिसमें यह 2% अतिरिक्त उधार लेने को शर्तें लगाई थीं। कैबिनेट ने महसूस किया कि उद्योगों को सुविधा देने के लिए स्वत: नवीनीकरण के उपबंध में संशोधन की जरूरत है।

अमृत सागर की नियुक्त को मंजूरी...पंजाब कैबिनेट ने नामवर उद्योगपति अमृत सागर मित्तल की पंजाब राज्य योजना बोर्ड के वाइस चेयरमैन के तौर पर नियुक्ति और राज्य मंत्री के दर्जे को कार्य बाद मंजूरी दे दी। इसके अलावा नियुक्ति बारे शर्तों और नियमों को भी मंजूरी दे दी।

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