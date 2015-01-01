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चोरी:आंगनबाड़ी वर्कर के घर में चोरी, 1 लाख कैश, ढाई लाख रुपए के सोने के गहने और सामान ले गए चोर

जालंधर5 मिनट पहले
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न्यू दशमेश नगर में वीरवार को दिनदिहाड़े एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के घर में चोरों ने घुसकर करीब एक लाख रुपए, पांच तौले सोने के गहने और अन्य सामान चोरी कर लिया। थाना भार्गव कैंप की पुलिस को दी शिकायत में न्यू दशमेश नगर ब्लॉक-डी की रहने वाले कुसुम ने बताया कि वे रोज की तरह सुबह करीब 10:30 बजे घर को ताला लगाकर काम पर चली गईं।

इलाके की सीसीटीवी फुटेज खंगाली, पर पुलिस को नहीं मिला कोई सुराग

दोपहर 1:30 बजे वापस लौटीं तो उनके घर के बाहर लगा ताला टूटा हुआ था। अंदर जाकर देखा तो कमरे में पड़ी अलमारी का सारा सामान बिखरा हुआ था। चोर एक लाख रुपए कैश, गहने और अन्य सामान ले जा चुके थे। पीड़ित महिला ने पहले आसपास के घरों से पूछताछ की और घटना की जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम में दी। पुलिस ने पीड़ित महिला के बयान दर्ज किए और इलाके में लगे सीसीटीवी खंगाले पर कोई मदद नहीं मिली। थाना भार्गव कैंप के एसएचओ भगवंत सिंह भुल्लर ने बताया कि फिलहाल चोरों का कोई सुराग नहीं लगा है। महिला के बयान और जांच के आधार पर पर्चा दर्ज किया जाएगा।

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