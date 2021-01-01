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कर्ज पुनर्गठन स्कीम:बकाया राशि का 20% जमा करने पर ब्याज माफ करेगा सहकारी बैंक

चंडीगढ़एक घंटा पहले
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  • डिफॉल्टर कर्जदारों के लिए कर्ज पुनर्गठन स्कीम शुरू

पंजाब राज सहकारी कृषि विकास बैंक ने डिफाल्टर कर्जदारों के लिए कर्ज पुनर्गठन स्कीम शुरू की है। इसके तहत कर्जदारों के लिए फिर तय की बकाया रकम का 20% भुगतान करने पर पूरा दंडित ब्याज माफ किया जाएगा। बैंक ने डिफाल्टर कर्जदारों के लिए कर्ज पुनर्गठन स्कीम इसलिए शुरू की है क्योंकि पिछले कुछ सालों से अपनी खराब वित्तीय स्थिति के कारण कुछ लोग किस्तों का भुगतान नहीं कर सके। सहकारिता

मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि योजना के तहत कर्ज लेने वाले डिफाल्टरों के लोन खातों को फिर लिस्टेड किया जाएगा। वह अपना कर्ज आसान किश्तों में वापस कर सकेंगे। स्कीम के तहत 20 फीसदी भुगतान करने वाले अन्य कर्ज लेने के लिए योग्य होंगे अगर वह नियमित रूप में फिर तय किए कर्जे की एक तिहाई अदायगी करते हैं।

स्कीम 31 मार्च तक बढ़ाने का फैसला... सहकारी सभाओं के रजिस्ट्रार विकास गर्ग ने कहा कि बैंक ने योजना को 31 मार्च तक बढ़ा दिया है। स्कीम के अधीन कर्ज लेने वालों के लोन खातों का बकाया सारा जुर्माना माफ कर दिया जाता है अगर डिफाल्टर की रकम का भुगतान कर दिया जाता है।

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