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लीगल नोटिस:निगम कमिश्नर, जेसी, एसटीपी और पंजाब सरकार को भेजा लीगल नोटिस

जालंधरएक घंटा पहले
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  • कांग्रेस नेता लक्की ने 1.50 करोड़ रुपए के मुआवजे का किया दावा

कांग्रेस नेता मलविंदर सिंह लक्की ने नगर निगम प्रशासन और सरकार पर धक्केशाही का आरोप लगाते हुए 1.50 करोड़ रुपए मुआवजे का दावा करते हुए लीगल नोटिस भेजा है। लक्की की ओर से एडवोकेट इकबालदीप सिंह ने निकाय विभाग के प्रमुख सचिव के माध्यम से पंजाब सरकार को, निगम कमिश्नर के साथ ही कमिश्नर करणेश शर्मा को बायनेम पार्टी बनाया है।

इसके साथ ही निगम के जॉइंट कमिश्नर और एसटीपी परमपाल सिंह के नाम बुधवार को नोटिस भेजा गया है। नोटिस में कहा गया है कि बीएमएसी चौक नजदीकी बद्रीनाथ कॉलोनी में स्थित लक्की की बिल्डिंग के सीएलयू में बिना किसी कारण देरी करने से व्यापार को नुकसान हुआ है, जबकि बीते दिन इसी मामले में निगम अधिकारियों की ओर से कराए गए झूठे पर्चे को लेकर लक्की और उसके परिवार को मानसिक परेशानी

और अपमान झेलना पड़ी है। इसके बदले 1.50 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए। साथ ही कहा गया है कि निगम कमिश्नर और एसटीपी परमपाल सिंह द्वारा भविष्य में प्रॉपर्टी को होने वाले नुकसान या लक्की और उसके परिवार को जानी नुकसान होने की पूरी जिम्मेदारी इन अफसरों की होगी।

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