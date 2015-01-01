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सिख संगत के लिए खुशखबरी:27 नवंबर को कुछ शर्तों के साथ खुल जाएगा करतारपुर कॉरिडोर, सरकार जल्द जारी करेगी SOP

डेरा बाबा नानक6 मिनट पहले
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पिछले 9 नवंबर को करतारपुर कॉरिडोर एक साल का हो गया था। -फाइल फोटो।
  • कोरोना महामारी फैलने के चलते पिछले 8 महीने से बंद पड़ा हे कॉरिडोर

कोरोना महामारी फैलने के चलते 8 महीने से बंद पड़ा करतारपुर कॉरिडोर 27 नवंबर को खोला जाएगा, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। इस संदर्भ में भारत सरकार जल्दी ही SOP जारी करेगी, जिसका सख्ती से पालन करना होगा।

16 मार्च से बंद है कॉरिडोर

कोरोना महामारी के कारण 16 मार्च से कॉरिडोर बंद है। इसलिए संगत उस पार गुरुघर के दर्शन को नहीं जा पाईं। इससे पहले 4 महीने में 62,939 हजार से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे। आखिरी जत्थे में 7641 श्रद्धालु 1 से 15 मार्च तक दर्शन कर लौटे थे। फिर कोरोना ने इनकी राह रोक दी।

बता दें कि पिछले साल गुरुपर्व पर श्रद्धालुओं के लिए करतारपुर कॉरिडोर बिना फीस और पासपोर्ट के खोल दिया था। 9 नवंबर 2019 को भारत की तरफ से कॉरिडोर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके बाद पाकिस्तान की ओर से पीएम इमरान खान ने किया था।

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