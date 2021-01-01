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पंजाब में कोरोना:जनवरी में नए मरीजों के मुकाबले मौतों की रफ्तार 4.08% तक बढ़ी

जालंधर2 घंटे पहले
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  • नए मरीज आने तो कम हुए, पर मौतों के आंकड़े पर काबू नहीं

पंजाब में 2021 के पहले महीने में कोरोना से हुई मृत्यु के आंकड़े पिछले साल के मुकाबले बेशक कम हैं, लेकिन मृत्यु दर में हुई बढ़ोतरी से स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ गई है । मौतों की गंभीरता को समझते हुए स्वास्थ्य विभाग ने कोविड मरीजों के 5% नमूने नेशनल सेंटर फार डिजीज कंट्रोल (एनसीडीसी) व इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी (आईजीआईबी) को भेजने का फैसला किया है। मरीजों के आंकड़ों व मौतों के कारणों को लेकर विभाग ने सर्वे किया है। जिसके मुताबिक नए मरीज मिलने की रफ्तार 2 से 1% तक कम हुई है।

विभाग के मुताबिक सूबे में रोजाना मिले मरीजों के मुकाबले 1-22 जनवरी के बीच मृत्युदर औसतन 4.08% तक चली गई जोकि अभी तक सूबे की औसत मौतों की रफ्तार से भी अधिक है। सर्वे के मुताबिक इस दौरान 4 हजार 752 नए मरीज मिले और 194 लोगों की मौत हुई। फिरोजपुर में 32.9, संगरूर में 25.8, मोगा में 23.3, कपूरथला में 16.4, पठानकोट में 14.8 और होशियारपुर में 10.8% मृत्यु दर रही।

4 जनवरी को नए केस के मुकाबले मृत्यु दर 10.8% रही थी- सूबे में जनवरी माह में मृत्यु दर 4 जनवरी को सबसे अधिक रही। इस दिन सूबे में 229 नए मरीज सामने आए और 24 लोगों की मौत हुई। इस दिन मृत्यु दर 10.48% रही। इसी तरह से 21 जनवरी को 181 केस आए और 15 मौत हुई एवं मृत्यु दर 8.28% रही। जबकि 16 जनवरी को 176 केस आए और 14 की मौत हुई एवं 7.95% मृत्यु दर रही। वहीं 2 जनवरी को 244 मरीज आए एवं 15 मौतों के साथ मृत्युदर 6.14% रही। 3 जनवरी को 210 नए मरीज आए एवं 12 मौतें हुईं व मृत्यु दर 5.71 % रही।

अभी भी कोविड से होने वाली मौतों की मुख्य वजह मरीजों का सहरोगों से पीड़ित होना है। वैक्सीनेशन पूरी नहीं होने तक लोगों को प्रोटोकाॅल का पालन करना चाहिए। -बलबीर सिंह सिद्धू, स्वास्थ्य मंत्री

इधर, रविवार को 6 मौतें, 200 नए मरीज

सूबे में कोरोना से रविवार को 6 मौतें होने की पुष्टि हुई है। जबकि 200 नए पॉजिटिव केस के साथ कुल संक्रमितों का आंकड़ा 173285 हो गया है। कुल मृतकों का आंकड़ा 5620 हो गया है। सबसे ज्यादा 2-2 मौतें जालंधर व मोहाली में हुईं। सबसे ज्यादा 44 नए मरीज लुधियाना में मिले हैं। 165533 मरीज ठीक हो चुके हैं।

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