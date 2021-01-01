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कानून:किसानों की सुरक्षा की मांग बेतुकी और कानून के भी खिलाफ : सीएम

चंडीगढ़2 घंटे पहले
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  • कहा-आप की मांग गलत, दूसरे राज्य में 72 घंटे रह सकती है पुलिस

सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी द्वारा दिल्ली के बार्डरों पर आंदोलन कर रहे पंजाब के किसानों की सुरक्षा के लिए राज्य की पुलिस को तैनात करने की मांग बेतुकी और तर्कहीन है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पार्टी स्पष्ट तौर पर संवैधानिक और कानूनी प्रक्रिया के अर्थ भूल चुकी है। यहां तक कि आप सर्वोच्च अदालत द्वारा निर्धारित कानूनों से भी अंजान हैं।

किसानों की सुरक्षा को लेकर पंजाब पुलिस को तैनात किए जाने के पत्र के जवाब में सीएम ने कहा कि यह मांग न सिर्फ पूरी तरह ग़ैर-कानूनी और तर्कहीन है, बल्कि कानून के सभी सिद्धांतों और नियमों के खिलाफ है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देश और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार पंजाब पुलिस किसी भी अन्य राज्य में किसी की रक्षा के लिए 72 घंटे से अधिक नहीं ठहर सकती।

उनके हाथ कानून से बंधे हैं फिर आम आदमी पार्टी कुछ भी सोचे। सुनील जाखड़ के बयान की आलोचना किए जाने पर सीएम ने आप को आडे हाथों लिया। कहा कि अगर ‘आप’ ने तथ्य की जांच करने की कोशिश की होती तो वह इस मुद्दे पर कानून की स्थिति का पता लगा लेते। कैप्टन ने कहा कि ‘आप’ का पत्र पार्टी के द्वारा लाल किले की हिंसा में अपनी भूमिका से लोगों का ध्यान हटाने की एक चाल के अलावा और कुछ नहीं।

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