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  • Derabassi (Mohali) Disobedience Of Sri Guru Granth Sahib In Devinagar Village Of Derabassi, Tense Atmosphere In The Area

धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़:डेराबस्सी के देवीनगर गांव में श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी, इलाके में तनाव का माहौल

डेराबस्सी (मोहाली)13 मिनट पहले
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डेरा बस्सी के गांव देवीनगर के गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस।
  • मामले का पता तब चला, जब सुबह गुरुद्वारे का ग्रंथी पाठ करने लिए गुरुद्वारे का गेट खोलने पहुंचा
  • एसपी रूरल रवजोत कौर ग्रेवाल व डीएसपी डेराबस्सी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे

चंडीगढ़-अंबाला मुख्य सड़क पर स्थित डेरा बस्सी के गांव देवीनगर के गुरुद्वारे में शुक्रवार को पवित्र गुरु ग्रंथ की बेअदबी का मामला सामने आया है। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। सूचना मिलने पर डेराबस्सी थाने के एसएचओ सतविंदर सिंह पुलिस पार्टी के साथ मौके पर पहुंचे।

इस मामले का पता तब चला, जब सुबह गुरुद्वारे का ग्रंथी पाठ करने लिए गुरुद्वारे का गेट खोलने पहुंचा। इसके बाद गांव के सरपंच को इसकी सूचना दी गई और मौके पर पुलिस को बुलाया गया। सूचना मिलने के बाद एसपी रूरल रवजोत कौर ग्रेवाल व डीएसपी डेराबस्सी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। वहां गुरुद्वारे के ग्रंथी के बयान दर्ज कर लिए गए हैं। इस मामले में कार्रवाई की जा रही है।

बता दें कि इस देवीनगर गांव के गुरुद्वारे में 2017 में भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंग फाड़कर बेअदबी करने की घटना हो चुकी है। इस मामले में पुलिस ने गांव के ही एक मानसिक तौर पर परेशान नौजवान को बेअदबी करने के आरोप में गिरफ्तार किया था।

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