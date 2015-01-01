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  • Diwali: Jalandhar Police Raid On Godown, Recovered Illegal Firecrackers And Chinese Strings

पटाखा कारोबारियों पर कार्रवाई:जालंधर पुलिस ने अपनाया सख्त रवैया, बरामद किए अवैध पटाखे और चाइनीज डोर, केस दर्ज

जालंधर11 मिनट पहले
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प्रतीकात्मक तस्वीर
  • अवैध पटाखों को 44 डिब्बे और 15 डिब्बे चाइनीज डोर के बरामद
  • बाजार में इस माल की कीमत 10 लाख रुपये बताई जा रही है

जालंधर पुलिस ने होलसेल पटाखा कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। गुरुवार रात पुलिस टीम ने पक्का बाग एरिया में एक गोदाम में छापा मारा, जहां से अवैध पटाखों के 44 डिब्बे और 15 डिब्बे चाइनीज डोर के बरामद किए गए। बाजार में इस माल की कीमत 10 लाख रुपये बताई जा रही है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

बता दें कि बुधवार की रात को नवांशहर पुलिस ने होलसेल पटाखा कारोबारियों पर कार्रवाई की थी। सिटी व सदर पुलिस ने सीआईए स्टाफ की मदद से नवांशहर में तीन व जाडला में एक पटाखा कारोबारी पर कार्रवाई की। पुलिस ने सिटी में तीन तथा सदर थाने में एक मामला दर्ज किया गया है। वहीं इस कार्रवाई से पटाखा कारोबारियों और दीवाली पर पटाखा बेचने वाले छोटे दुकानदारों में भी डर का माहौल पैदा हो गया है।

मिली जानकारी के अनुसार, शहर में पटाखा होलसेल विक्रेताओं की ओर से डीसी के आदेशों के उल्लंघन करते हुए बिना मंजूरी पटाखों को जमा किया जा रहा है। इस तरह की सूचनाएं पुलिस को मिल रही थीं। इन्हीं सूचनाओं के आधार पर बुधवार रात करीब 12 बजे पुलिस की अलग-अलग टीमों ने नवांशहर के गढ़शंकर रोड पर होलसेल का काम करने वाले तीन दुकानदारों के गोदामों पर छापामारी की।

कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तीनों गोदामों पर ताला लगा दिया और वहां पुलिस कर्मियों को भी तैनात कर दिया। वहीं देर रात हुई इस कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप मच गया, क्योंकि दुकानदारों को पटाखे संभालने तक का मौका नहीं मिला। पुलिस ने नवांशहर निवासी नीरज जैन, आकाश कुमार, पंकज कुमार व सदर पुलिस ने सदर पुलिस ने अरुण कुमार के खिलाफ आईपीसी की धारा 285, 286 व 188 के तहत मामला दर्ज किया है।

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