डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने और पूछताछ भरी रही IT रेड: पूर्व कांग्रेसी विधायक जोगिंदर पाल और उनके करीबियों की संपत्ति के जुटाए दस्तावेज

चंडीगढ़ एक घंटा पहले



पूर्व कांग्रेसी विधायक जोगिंदर पाल और उनके करीबियों के यहां इन्कम टैक्स विभाग की टीमों ने तीन दिन तक छापामारी की। लेकिन IT की यह छापामारी डॉक्यूमेंटेशन कलेक्शन और आंकड़ों संबंधी पूछताछ पर आधारित रही। अब IT टीम पूर्व विधायक जोगिंदर पाल सिंह और उनके करीबियों के यहां से हाथ लगे डॉक्यूमेंट्स को अपने पास पहले से मौजूद रिकॉर्ड से टेली करेगी।

पूर्व कांग्रेसी विधायक जोगिंदर पाल।

IT विभाग यह भी पता लगाएगी कि जोगिंदर पाल ने कितने वर्ष में किन संसाधनों से कितनी संपत्ति बनाई। क्योंकि बीते लंबे समय से IT विभाग की नजर जोगिंदर पाल के विधायकी के कार्यकाल के दौरान बनाई संपत्ति पर टिकी रही है। IT विभाग ने नरोट जैमल सिंह के गांव पम्मा में जोगिंदर पाल के करीबी सतीश कुमार उर्फ जट्‌ट के आवास पर भी शुक्रवार की सुबह 6 बजे सर्च की। यहां कई घंटे तक परिवार से डॉक्यूमेंटस आधारित पूछताछ की गई। जांच जारी रहने तक किसी पारिवारिक सदस्य को बाहर भी नहीं जाने दिया गया। लेकिन IT द्वारा मामले में कोई जानकारी नहीं दी गई है। IT टीम ने पठानकोट के हलका भोआ से कांग्रेस के पूर्व विधायक जोगिंदर पाल की आय से अधिक संपत्ति मामले में उनके कई ठिकानों पर छापामारी की गई, जो फिलहाल सुजानपुर के अस्पताल में जारी है। पहले दिन भी IT टीम जोगिंदर पाल के सुजानपुर स्थित घर पहुंची थी। इसके बाद उनके फार्म हाउस और कठुआ जिले के नगरी ब्लॉक के गांव पंडोरी स्थित संत इंटरप्राइसेस स्टोन क्रशर पर छापामारी की गई। इससे पहले भी जोगिंदर पाल कई विवादों से घिरे रहे हैं।