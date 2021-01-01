पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Local
  • Punjab
  • Documents Were Torn During Nomination On Tuesday, Women Brought Files Hidden In Chunri

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

निकाय चुनाव:मंगलवार को नामांकन के दौरान फाड़े गए थे डाक्यूमेंट, महिलाएं चुनरी में छिपाकर लाईं फाइलें

फिरोजपुरएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
फाइल न छीन ले इसके लिए दुपट्‌टे में ले जाती उम्मीदवार। - Dainik Bhaskar
फाइल न छीन ले इसके लिए दुपट्‌टे में ले जाती उम्मीदवार।

निकाय चुनावों को लेकर बुधवार को नामांकन पत्र भरने का अंतिम दिन था। मंगलवार को हुए नामांकन के दौरान कागजात फाड़े गए थे। इस डर से बुधवार को नामांकन करने पहुंची महिलाएं चुन्नी में और पुरुष बैग में डॉक्यूमेंट छिपा कर पहुंचे। हालांकि नामांकन प्रक्रिया शांतिपूर्वक संपन्न हुई। आज 385 उम्मीदवारों ने नामांकन किया। हालांकि शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल की अनाज मंडी के बाहर मौजूदगी के चलते माहौल गर्म रहा बावजूद इसके स्थिति नियंत्रण में रही। पुलिस की ओर से नामांकन स्थल को जाने वाले मुख्य गेट पर बेरिकेटिंग कर वहीं पर उम्मीदवारों की कतारें बनवाकर भेजा गया।

उधर, गत दिनों जलालाबाद में नगर काउंसिल मतदान के नामांकन के दौरान शिअद व कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की हुई हिंसक झड़प में जख्मी हुए अकाली वर्कर्स का हाल जानने के लिए बुधवार को शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल अस्पताल में पहुंचे। गौर हो कि मंगलवार को जलालाबाद में नगर कौंसिल के चुनाव के चलते शिरोमणि अकालीदल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल अपने वर्कर्स का जब नामांकन करवाने पहुंचे थे तो इसी बीच कुछ कांग्रेसी व अकाली वर्कर्स के बीच हिंसक झड़प हुई। इसी दौरान कुछ अकाली कार्यकर्ताओं के गोली लगी जिसमें से दो वर्कर्स को फरीदकोट के गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल अस्पताल में दाखिल करवाया गया है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser