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आय से अधिक संपत्ति का मामला:ED ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के बेटे को दोबारा भेजा समन, 2015 में दर्ज किया गया था केस

जालंधरएक घंटा पहले
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कैप्टन के बेटे रण इंदर सिंह को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। -फाइल फोटो।
  • रण इंदर सिंह और कैप्टन अमरिंदर सिंह दोनों के खिलाफ दर्ज है मामला

आय से अधिक संपत्ति के मामले में कैप्टन अमरिंदर सिंह के बेटे रण इंदर सिंह प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने फिर से समन भेजे हैं। इससे पहले भी उन्हें दो बार समन भेजे गए, लेकिन वे ED के सामने पेश नहीं हुए। आयकर विभाग ने 2015 में कैप्टन अमरिंदर सिंह और बेटे रण इंदर पर आय से अधिक संपत्ति मामले में केस दर्ज कराया था।

ED ने पूछताछ के लिए रण इंदर को 6 नवंबर को बुलाया था, लेकिन तबीयत खराब होने की बात कहकर वे पेश नहीं हुए। 28 अक्टूबर को भी रण इंदर को समन जारी किया गया था। क्योंकि रण इंदर नेशनल राइफल एसोसिएशन के प्रधान हैं। उन्हें ओलंपिक को लेकर पार्लियामेंट्री पैनल की बैठक में शामिल होने जाना था। अगले साल होने वाले ओलंपिक गेम्स को लेकर यह बैठक अहम थी, इसलिए रण इंदर ED दफ्तर में पेश नहीं हुए।

गौरतलब है कि रण इंदर सिंह और उनके पिता कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ 2015 में आयकर विभाग ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में लुधियाना में केस दर्ज किया था। इस केस की सुनवाई अभी चल रही है। इसी के चलते ED ने पहले आयकर विभाग से संबंधित दस्तावेजों की मांग की थी, लेकिन आयकर विभाग ने गोपनीयता के कानून को आधार बनाकर दस्तावेज उपलब्ध करवाने से मना कर दिया था।

मामले की जांच करते हुए ED ने साल 2015 में पहली बार रण इंदर सिंह को समन जारी किया था। उस समय रण इंदर ईडी के दफ्तर में पेश हुए थे, लेकिन उन्होंने केस से संबंधित पूरे दस्तावेज नहीं सौंपे थे। इसके बाद अब ED ने रण इंदर सिंह को समन जारी किया है। बताया जा रहा है कि दुबई में प्रॉपर्टी और विदेशों में बैंक खातों से लेन-देन को आधार पर बनाकर ED ने मामले की पड़ताल शुरू की है।

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