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सड़क हादसा:गुरदासपुर में स्कूटी सवार को अज्ञात वाहन ने पीछे से मारी टक्कर, पूर्व सैनिक की मौत, SBI अमृतसर में तैनात था

मोगाएक घंटा पहले
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मृतक सलविंदर सिंह, जिन्हें सेना से रिटायर होने के बाद उन्हें अमृतसर के स्टेट बैंक आफ इंडिया में सुरक्षा कर्मी की नौकरी मिल गई थी। - Dainik Bhaskar
मृतक सलविंदर सिंह, जिन्हें सेना से रिटायर होने के बाद उन्हें अमृतसर के स्टेट बैंक आफ इंडिया में सुरक्षा कर्मी की नौकरी मिल गई थी।
  • मृतक घर में अकेला कमाने वाला था, दो बच्चे हैं जो अभी स्कूली पढ़ाई कर रहे हैं

पंजाब के गुरदासपुर जिले में गांव लायलपुर के पास सड़क हादसे में पूर्व सैनिक की मौत हो गई है। मृतक SBI अमृतसर ब्रांच में बतौर सुरक्षाकर्मी कार्यरत था। हादसा स्कूटी को पीछे से अज्ञात वाहन द्वारा टक्कर मारने से हुआ। थाना रंगड-नंगल पुलिस ने मृतक के भतीजे गुरप्रताप सिंह के बयान पर अज्ञात वाहन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

पुलिस के मुताबिक, गुरप्रताप सिंह ने बताया कि उसका चाचा सलविंदर सिंह पूर्व सैनिक थे। कई साल वे श्रीनगर में तैनात रहे। रिटायर होने के बाद उन्हें अमृतसर के स्टेट बैंक आफ इंडिया में सुरक्षा कर्मी की नौकरी मिल गई। वह रोजाना स्कूटी पर ड्यूटी के लिए अमृतसर जाते थे। सोमवार सुबह भी रोज की तरह घर से स्कूटी से ही निकले थे। गांव लायलपुर के पास हादसा हो गया।

बताया जा रहा है कि मृतक के दो बच्चें हैं, जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं। घर में कमाने वाला सिर्फ मृतक ही था। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि वाहन चालक काफी स्पीड में कार दौड़ा रहा था। ऐसे में वह अपना नियंत्रण खो बैठा तथा पूर्व सैनिक की स्कूटी पीछे से टक्कर मार दी।

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