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किसान आंदोलन:किसानों ने कहा- अब मंत्रियों से वार्ता नहीं होगी, पीएम-गृहमंत्री आगे आएं

चंडीगढ़एक घंटा पहले
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तस्वीर जींद में हुई महापंचायत की है। - Dainik Bhaskar
तस्वीर जींद में हुई महापंचायत की है।
  • बोले- अभी तो कृषि कानून वापस मांग रहे, जब गद्दी वापस मांगेंगे तो क्या होगा
  • ऐसी कीलबंदी तो दुश्मन के लिए भी नहीं की जाती, हम डरेंगे नहीं

कंडेला में बुधवार को महापंचायत हुई। इसमें किसानों ने एलान किया कि कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे और इसको वे ही जीतेंगे। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा, अभी तो किसान 3 कृषि कानूनों की वापसी की मांग कर रहे हैं, जब गद्दी वापसी की मांग करेंगे तो तब सरकार क्या करेगी। उन्होंने कहा-अब आगे से कृषि या किसी अन्य मंत्री से बातचीत नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री व गृहमंत्री बातचीत के लिए आगे आएं। किसान तैयार रहें, जब जरूरत पड़ेगी तो बुला लेंगे। टिकैत ने कहा, जब कोई राजा डरता है तो किले बंदी का सहारा लेता है।

ठीक ऐसा ही हो रहा है। बॉर्डर पर जो कीलबंदी की गई है, ऐसे तो दुश्मन के लिए भी नहीं की जाती है। लेकिन किसान डरेगा नहीं। किसान इसके ऊपर लेटेंगे और उसे पार करके जाएंगे। सरकार द्वारा बातचीत के लिए किसानों की कमेटी के सदस्यों की संख्या कम करने से भी टिकैत ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, कभी भी बीच लड़ाई में घोड़े नहीं बदले जाते। जो कमेटी के सदस्य हैं, वहीं रहेंगे। हम देश में अमन-चैन और शांति चाहते हैं। लेकिन सरकार की मंशा कुछ और ही है। महांपचायत में 5 प्रस्ताव पारित किए गए।

मंच पर बैठे थे टिकैत और राजेवाल, तभी टूट गया- जैसे ही किसान नेता राकेश टिकैत बोलने के लिए मंच पर खड़े हुए, तभी मंच धड़ाम से गिर गया। मंच पर ज्यादा भीड़ थी। किसी को चोट नहीं आई। मंच पर उस समय बलबीर सिंह राजेवाल, गुरनाम सिंह चढ़ूनी, डॉ. राजेंद्र सूरा सहित कई नेता बैठे हुए थे। आसपास के लोगों ने सभी को उठाया। टिकैत ने तुरंत माइक संभाला और शांति की अपील की।

याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट बोला- सरकार अपना काम कर रही है... ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा की पूर्व जजों से जांच करवाने की मांग वाली याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी हंै। सीजेआई एसए बोबडे ने कहा, हमने प्रधानमंत्री का बयान सुना है कि कानून अपना काम करेगा। हम मामला सरकार पर छोड़ते हैं। सरकार को इसकी जांच करने दीजिए।

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