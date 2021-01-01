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किसान आंदोलन:किसानों ने लापता लोगों के लिए बनाई कमेटी, पुलिस का 50 और को नोटिस

चंडीगढ़2 घंटे पहले
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  • किसानों और केंद्र सरकार के बीच कल फिर हो सकती है वार्ता

नए कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलनरत किसानों व सरकार में फिर से वार्ता होने के संकेत मिले हैं। सूत्रों के अनुसार सरकार और किसानों के बीच 2 फरवरी को वार्ता होने के आसार हैं। वहीं कुंडली बॉर्डर पर किसान नेताओं ने प्रेसवार्ता में कहा’ ‘सरकार कॉल करती है तो हम वार्ता करने जाएंगे। लेकिन पहले माहौल ठीक किया जाए। इंटरनेट शुरू हो, बॉर्डर पर बिजली-पानी फिर से सुचारू हो और मंच पर हमला बंद करवाया जाए।’ संयुक्त किसान मोर्चा ने 26 जनवरी के बाद 100 से अधिक लापता व्यक्तियों की जानकारी जुटाने को कमेटी गठित की है।

इसमें प्रेम सिंह भंगू, राजिंदर सिंह दीप सिंह वाला, अवतार सिंह, किरणजीत सिंह सेखों व बलजीत सिंह शामिल हैं। लापता होने की जानकारी 8198022033 पर देने अपील की है। वहीं दिल्ली पुलिस के अनुसार, अब तक 84 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। रविवार को 50 और नोटिस जारी किए गए हैं। इनमें कई किसान नेता शामिल हैं। वहीं, भाकियू नेता राजेवाल ने कहा कि केंद्र से मीटिंग से पहले संगठन आज अपनी रणनीति तय करेंगे।

तिरंगा सबका, अपमान करने वाले को पकड़ें: टिकैत -तिरंगे का सम्मान पूरा देश करता है। जिसने अपमान किया उसे पकड़ो। सरकार सशर्त वार्ता न करे। जेल में बंद हमारे लोग रिहा हों। किसान की पगड़ी और देश के पीएम का भी सम्मान रहेगा।’ -राकेश टिकैत

दीप सिद्धू के लिए पंजाब में दिल्ली पुलिस की रेड- -दिल्ली हिंसा मामले में अभिनेता दीप सिद्धू की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सिद्धू को गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली पुलिस की तीन टीमों ने पंजाब के फरीदकोट,मुक्तसर,मोगा में छापेमारी की। दिल्ली पुलिस कभी भी दीप सिद्धू को गिरफ्तार कर सकती है।

किसान आंदोलन पर मुख्यमंत्री ने कल बुलाई सर्वदलीय बैठक, साझी रणनीति बनाई जाएगी- कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बाॅर्डर पर संघर्ष कर रहे किसानों को लेकर मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने 2 फरवरी को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक पंजाब भवन में सुबह 11 बजे शुरू होगी। कृषि कानूनों व दिल्ली की घटनाओं के मद्देनजर किसानों के लिए अगली रणनीति बनाने की दिशा में आम सहमति बनाने को यह बैठक अहम मानी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा- पुलिस द्वारा बॉर्डर पर किसानों से मारपीट और गुंडों द्वारा हमले किए जा रहे हैं। मूलभूत सुविधाओं से वंचित रख कर परेशान किया जा रहा है। इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि सभी पार्टियां एक मंच पर आकर इस मसले पर साझी रणनीति बनाएं। मीटिंग के बाद सीएम सभी दलों के प्रतिनिधियों के साथ प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री एवं गृह मंत्री से मिलकर यह मुद्दा उठा सकते हैं।

सिंघु बॉर्डर पर सुखबीर बोले- कानून वापसी तक किसानों को हटना नहीं है- पुलिस के साथ हुए टकराव के बाद सिंघु बॉर्डर किले में तब्दील हो चुका है। गाजीपुर, टिकरी बॉर्डर पर भी किसानों की संख्या बढ़ रही है। अकाली नेता सुखबीर सिंह बादल गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत से मिलने पहुंचे। उन्होंने कहा, ‘पीएम किसानों के मन की बात सुनें। कानून वापसी तक हटना नहीं हैं।

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