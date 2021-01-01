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केस दर्ज:शिकार पर न जाने को लेकर हुआ झगड़ा, बेटे ने बाप के जबड़े पर मारी गोली, चंडीगढ़ रेफर

बलाचौर2 घंटे पहले
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  • बलाचौर में पिता, पुत्र और पोते में जंगली जानवर के शिकार को लेकर झगड़ा

स्थानीय वार्ड नंबर 13 में एक बेटे ने अपने पिता को गोली मार दी। गोली बुजुर्ग के जबड़े से होती हुई साइड से निकल गई। गंभीर हालात में घायल जसपाल सिंह को चंडीगढ़ रेफर किया गया है। जसपाल सिंह अपने पोते व बेटे को नाजायज शिकार पर ले जाना चाहता था, जिसे वे मना करते थे। रविवार को भी इसी बात को लेकर झगड़ा हो गया और बेटे सुखविंदर ने दोनाली से अपने पिता जसपाल को गोली मार दी।

पुलिस ने इस मामले में सुखविंदर सिंह के खिलाफ आर्मस एक्ट व आईपीसी की धारा 307 के तहत मामला दर्ज किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जसपाल सिंह भाट की अपने बेटे सुखविंदर सिंह के साथ पिछले कुछ दिनों से शिकार पर जाने को लेकर खासी अनबन चल रही थी। सुखविंदर न तो खुद और न ही अपने बेटे को शिकार पर भेजना चाहता था। लेकिन जसपाल उन्हें चलने के लिए कहता था। रविवार सुबह एक बार फिर दोनों में तल्खी हो गई और जिसके बाद सुखविंदर सिंह उर्फ वलैती ने लाइसेंसी दोनाली से अपने पिता जसपाल सिंह को गोली मार दी।

पोते ने बताया- शिकार पर ले जाने के लिए दादा करते थे मारपीट - जसपाल सिंह की पत्नी गुरमीत कौर ने आरोप लगाया कि उनके बेटे सुखविंदर सिंह को अपने पिता का उन्हें नाजायज शिकार पर ले जाना पसंद नहीं था। इसके अलावा एक महिला से पिता की दोस्ती भी पसंद नहीं थी। इन्हीं बातों को लेकर घर में कलेश रहता था। पोते ने बताया कि उसका दादा शिकार के लिए उसे जबरदस्ती अपने साथ लेकर जाने की बात करता था और अगर वह नहीं जाता था तो उसके साथ मारपीट करता था। जिस संबंध में रविवार सुबह कहासुनी होने के उपरांत जसपाल सिंह की लाइसेंसी दोनाली से उसके पिता ने गोली चला दी, जिसमें दादा जसपाल सिंह घायल हो गए।

आरोपी गिरफ्तार, वन विभाग से संपर्क कर बरामद मीट को लेकर करेंगे कार्रवाई - डीएसपी बलाचौर तरलोचन सिंह ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि जसपाल सिंह को गोली लगने के उपरांत बलाचौर के सरकारी अस्पताल ले जाया गया जहां पर उसे डॉक्टरों की ओर से गंभीर अवस्था में उन्हें पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया। उन्होंने कहा कि इनकी घरेलू रंजिश के चलते बेटे ने पिता के ऊपर गोली चलाई है। बलाचौर सिटी थाना पुलिस की ओर से आईपीसी की धारा 307 के तहत केस दर्ज कर सुखविंदर सिंह उर्फ वलैती को गिरफ्तार कर अगली कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस ने बताया कि घर से एक जानवर की टांगें व कुछ मीट आदि भी मिला है, जिसके संबंध में वन विभाग के कर्मचारियों से भी संपर्क किया गया है, ताकि बरामद मीट को लेकर भी कार्रवाई की जा सके।

वाइल्ड लाइफ एक्ट लगाया जाए : निखिल
आनरेरी वाइल्ड लाइफ वार्डन निखिल सेंगर कहते हैं कि फोटो से ये मांस व टांगें सांभर की प्रतीत हो रही हैं। सांभर का शिकार प्रतिबंधित है। अगर आरोपी के घर से सांभर या किसी ऐसे जानवर का मीट या अंग मिले हैं, तो उनके खिलाफ वाइल्ड लाइफ एक्ट की धाराएं भी लगाई जाएं। उन्होंने कहा कि सांभर को मारने का लाइसेंस भी नहीं दिया जाता है। उधर रेंज अफसर भूपिंदर सिंह ने बताया कि मांस की जांच करवाई जा रही है और अगर वे सांभर या अन्य प्रतिबंधित प्रजाति के जानवर का हुआ, तो उसके तहत भी कार्रवाई की जाएगी।
निखिल सेंगर, आनरेरी वाइल्ड लाइफ वार्डन


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