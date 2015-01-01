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बड़ा हादसा टला:जालंधर नगर निगम के दफ्तर में तीसरी मंजिल पर लगी आग; धुआं देख बाहर दौड़े कर्मचारी, सभी सुरक्षित

जालंधर3 मिनट पहले
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फायर ब्रिगेड ने नगर निगम दफ्तर में लगी आग पर कुछ ही देर में काबू पा लिया।
  • कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन पूरे दफ्तर में दहशत का माहौल बन गया था

पंजाब के जालंधर जिले के नगर निगम दफ्तर में शुक्रवार की सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया, जब तीसरी मंजिल से अचानक धुआं निकलने लगा। इसके बाद दफ्तर में आग लगने की खबर फैल गई और कर्मचारियों में अफरा-तफरी मच गई। वे तुरंत बाहर की तरफ दौड़ कर निकले।

आग लगने की खबर की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंच कर आग पर काबू पा लिया। आग से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ी देर के लिए पूरे दफ्तर में दहशत का माहौल बन गया था। निगम दफ्तर से धुआं निकलते देखकर बाहर भी लोग जमा हो गए थे।

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आग तीसरी मंजिल पर स्थित पेंशन ब्रांच में लगी थी। वहां छत की डाउन सीलिंग से धुआं निकलता देख कर्मचारियों को इसका पता चला। हालांकि इसमें रिकॉर्ड को कोई क्षति नहीं पहुंची है, लेकिन कुछ देर के लिए निगम दफ्तर में जरूर धुआं भर गया था। शुरुआती जांच में आग लगने की वजह शार्ट सर्किट बताई जा रही है। हालांकि विस्तृत कारणों के बारे में जाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम जांच कर रही है।

पहले भी हो चुकी आगजनी की घटनाएं

यह पहली बार नहीं है कि जालंधर नगर निगम के दफ्तर में आग लगने की घटना हुई हो। इससे पहले भी बिल्डिंग के रिकॉर्ड रूम में आग लगी थी, हालांकि इस बार दिवाली के सीजन के चलते फायर ब्रिगेड की पूरी टीम अलर्ट है। जिस वजह से सूचना मिलते ही टीम तुरंत पहुंच गई। निगम दफ्तर में भी आग बुझाने के पर्याप्त इंतजाम थे, जिस वजह से इस पर कुछ ही समय में काबू पा लिया गया।

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