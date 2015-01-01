पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

खूनी संघर्ष:गुरदासपुर के बटाला में जमीनी विवाद में चली गोलियां; दो लोगों की मौत, पुलिस छावनी में तब्दील हुआ गांव

बटाला16 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
जमीनी विवाद में गोलियां चलने से दो लोगों की मौत हो गई है।
  • पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला, पूरा गांव छावनी में तब्दील

पंजाब के गुरदासपुर जिले में बटाला के गांव कलेर खुर्द में शुक्रवार को गोलीबारी होने की घटना सामने आई है। जमीनी विवाद में गांव में सरेआम फायरिंग की गई, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई है। वहीं कई गंभीर घायल बताए जा रहे हैं। खूनी संघर्ष होने और गोलियां चलने की खबर मिलते ही थाना सेखवां की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। इस वक्त पूरा गांव छावनी में तब्दील हो गया है। एसएचओ लखविंदर सिंह ने बताया कि गांव में गोलियां चलने की खबर आई थी। विवाद जमीन को लेकर था। अभी स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन तनाव का माहौल बना हुआ है। लोगों में भी दहशत नजर आ रही है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंअर्जुन रामपाल से NCB ऑफिस में पूछताछ जारी, उनके दोस्त को जांच एजेंसी ने गिरफ्तार किया - महाराष्ट्र - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें