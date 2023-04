Hindi News

Local

Punjab

IPL Players And Bookies In The Same Hotel

एक ही होटल में IPL के खिलाड़ी और सट्‌टेबाज: IPL टीम के होटल से 3 सट्‌टेबाज गिरफ्तार; फायरिंग समेत अन्य मामलों में नामजद

चंडीगढ़ एक घंटा पहले



कॉपी लिंक

प्रतीकात्मक फोटो।

IPL क्रिकेट मैचों का रोमांच हर किसी के सिर चढ़कर बोल रहा है। लंबे समय बाद इस बार मोहाली स्थित IS बिंद्रा क्रिकेट स्टेडियम में भी IPL के टी-20 से क्रिकेट प्रेमियों में काफी उत्साह है। लेकिन इस सभी के बीच सट्‌टा बाजार भी पूरा गर्म है। इसका खुलासा उस समय हुआ, जब चंडीगढ़ पुलिस ने उस होटल से तीन सट्‌टेबाज दबोचे, जिस होटल में IPL टीम के खिलाड़ी भी ठहरे हैं।



ऐसा होने से टीम के खिलाड़ियों की सुरक्षा और होटल प्रबंधन की सावधानी पर सवाल उठ खड़े हुए हैं। हैरत की बात यह है कि यह मामला वीरवार की रात IT पार्क के उसी होटल का है, जहां भारतीय क्रिकेट स्टार विराट कोहली समेत अन्य कई नामचीन खिलाड़ी ठहरे थे। चंडीगढ़ पुलिस को इसी होटल में कुछ सट्‌टेबाजों द्वारा अपनी गेम खेलने के मकसद से कमरा बुक कराने की गुप्त सूचना मिली।



गुप्त सूचना पर तीन आरोपी दबोचे

गुप्त सूचना के आधार पर IT पार्क थाना SHO, इंस्पेक्टर रोहताश यादव ने मामले की गंभीरता भांप रात करीब साढ़े 10 बजे तुरंत पुलिस टीम सहित होटल में छापामारी कर 3 आरोपी दबोच लिए। काबू आए आरोपियों की पहचान जीरकपुर की रॉयल एस्टेट सोसाइटी निवासी रोहित (33), सेक्टर-26 बापूधाम कॉलोनी निवासी मोहित भारद्वाज (33) और हरियाणा के जिला झज्जर, बाहदुरगढ़ के रहने वाले नवीन कुूमार के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपियों को प्रिवेंटिव एक्शन की कार्रवाई के तहत अरेस्ट किया है।



आरोपियों की हिस्ट्री से शक होने पर की सर्च

शुरूआती पूछताछ में थाना IT पार्क पुलिस को आरोपियों की पुरानी हिस्ट्री के अनुसार उनके पास हथियार होने का शक भी हुआ। इस कारण आरोपियों के कमरे समेत होटल में सर्च की गई। इसमें आरोपियों के कब्जे या होटल से पुलिस को क्या-क्या बरामद हुआ, इसकी जानकारी फिलहाल सार्वजनिक नहीं हो सकी है। हालांकि पुलिस ने तलाशी के दौरान आरोपियों की ब्रिजा कार को जब्त किया है।



आरोपियों के नेटवर्क का पता लगाने में जुटी पुलिस

चंडीगढ़ पुलिस फिलहाल यह पता लगाने के प्रयास में जुटी है कि आरोपियों का नेटवर्क किस शहर व किस-किस राज्य तक जुड़ा है। आरोपी किस तरह होटल के कमरे से सट्‌टे के इस गोरखधंधे को ऑपरेट करना चाह रहे थे। पुलिस आरोपियों के मोबाइल व कॉल रिकॉर्ड से उनके अन्य साथियों का पता लगाने के प्रयास में है।