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  • Gang raped In Attic By A Girl Who Arrived In Amritsar From Fazilka In Search Of A Job

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अमृतसर में 6 दोस्तों ने की वारदात:नौकरी की तलाश में फाजिल्का से अमृतसर पहुंची युवती से अटारी में गैंगरेप

अमृतसर2 घंटे पहले
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  • पुलिस ने तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी
  • दरबार साहिब के दर्शन कर नौकरी तलाशना चाहती थी युवती

नौकरी की तलाश में फाजिल्का से अमृतसर पहुंची 25 वर्षीय युवती के साथ 6 युवकों ने गैंगरेप किया। युवती की शिकायत पर थाना रामबाग पुलिस ने 6 युवकों के खिलाफ गैंगरेप का केस दर्ज किया है। पल्लेदारी का काम करने वाले युवराज सिंह वासी वनिएके, गुरप्रीत सिंह छोटू निवासी भंगवां और कुलदीप सिंह कीपू निवासी रणगढ़ को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी तीन आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।

आरोपियों ने पीड़िता के साथ बनिएके के पास खंडहर बन चुकी हवेली के कमरे में दुष्कर्म किया, जहां कोई भी नहीं रहता था। उसे जान से मारने की धमकी दी और रात 2-3 बजे उसे छेहर्टा चौक में उतार कर भाग गए। जिसके बाद उसने पुलिस में शिकायत दी। पीड़िता का मेडिकल करवाकर उसके परिजनों को सूचना दी गई है। थाना रामबाग पुलिस के एसएचओ नरैण सिंह के मुताबिक आरोपी पल्लेदारी का काम करते हैं। फरार चल रहे आरोपियों की तलाश में छापेमारी जारी है। जल्द सभी को गिरफ्तार किया जाएगा।

चप्पल दिलाने के बहाने युवती को बाजार लाया आरोपी, दोस्त बुलाए

बीए पास पीड़िता के मुताबिक वह वर्ष 2018 में लुधियाना की एक कंपनी में कपड़े का काम करती थी, वहां पर बीमार होने के कारण वह वापस गांव चली गई और घर से ही काम करती थी। 17 नवंबर 2020 को वह अपने गांव स‌े बस में बैठकर अमृतसर दरबार साहिब के दर्शन कर नौकरी तलाशने के लिए आई थी। वह रात को गुरुद्वारा शहीदां साहिब में रही और अगले दिन 18 नवंबर सुबह 9 बजे चप्पल चोरी हो जाने की वजह से वह नंगे पैर पैदल बस स्टैंड आई, जहां उसे एक युवक मिला।

उसने उसे अपना नाम युवराज सिंह बताया। युवक उसे चप्पल लेकर देने के बहाने बाजार ले गया। आरोपी युवराज ने फोन करके अपने साथी गुरसेवक सिंह को भी बुला लिया। पीड़िता के मुताबिक दोनों आरोपियों ने उसे शाम 6 बजे बस स्टैंड से बस पर चढ़ाने का भरोसा दिया।

इसके बाद आरोपी उसे बाइक पर बीच में बिठाकर शहर से होते हुए अपने गांव अटारी बार्डर पर ले गए। रास्ते में आरोपी गुरसेवक ने उसे अपना मोबाइल नंबर दिया। वहीं जब उसने शोर मचाने की कोशिश की तो आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी दी।

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