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  • Gurdwara Sevadar Fell Down From A Height Of 70 Feet, Died In The Hospital

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सिख श्रद्धालु के साथ दर्दनाक हादसा:पंजाब में गुरुद्वारा साहिब में निशान साहिब चढ़ाता सेवादार 70 फीट की ऊंचाई से गिरा, अस्पताल में तोड़ा दम

लुधियाना11 मिनट पहले
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पंजाब के श्री माछीवाड़ा साहिब में एक सिख श्रद्धालु के साथ गुरुद्वारा परिसर में ही दर्दनाक हादसा हो गया। गांव पूनियां में 26 जनवरी को गुरुद्वारा साहिब में निशान साहिब चढ़ाने की सेवा करते समय सेवक हरिंदर सिंह 70 फीट की ऊंचाई से जमीन पर आ गिरा। हादसे दौरान उनकी मौत हो गई है। हरिंदर सिंह हर साल गुरुद्वारे में निशान साहिब की सेवा करता था।

26 जनवरी की सुबह वह निशान साहिब लगाने के लिए ऊपर जाने के लिए ट्रॉली पर चढ़ा। लेकिन अचानक तार टूट गई और ट्रॉली नीचे आ गिरी। हादसे में हरिंदर सिंह बुरी तरह घायल हो गए। आनन फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं हरिंदर की मौत से गांव में शोक का माहौल बना हुआ है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है।

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