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  • Half Of The Bridge From Chungi To Verka Chowk Will Start For Traffic Before September

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एलिवेटेड प्रोजेक्ट:सितंबर से पहले ट्रैफिक के लिए शुरू होगा चुंगी से वेरका चौक तक पुल का आधा हिस्सा

लुधियाना3 घंटे पहले
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  • कंस्ट्रक्शन कंपनी ने 63 स्पैन बनाए, 16 बनने बाकी, वेरका मिल्क प्लांट के पास डाउन रैंप भी बनकर तैयार

फिरोजपुर रोड चुंगी से लेकर भारत नगर चौक तक बन रहे एलिवेटेड पुल के निर्माण में चुंगी से वेरका चौक तक का हिस्सा 6 महीनों में पूरा होने की संभावना है। कंस्ट्रक्शन कंपनी ने 63 स्पैन बना लिए हैं और 16 स्पैन बनने बाकी हैं। इसके अलावा वेरका चौक के पास एलिवेटेड पुल से नीचे उतरने वाला रैंप भी लगभग पूरा हो चुका है, सिर्फ उस पर सड़क बननी बाकी है।

इसके विपरीत दिशा में भी एलिवेटेड पर अप रैंप का काम जारी है। बता दें कि फिरोपजुर रोड चुंगी से लेकर वेरका चौक तक 83 स्पैन बनने हैं। जबकि डिप्टी कमिश्नर की तरफ से पहले ही ये बता दिया गया है कि एलिवेटेड पुल के आधे हिस्से के कंप्लीट हाेने पर वेरका चौक तक ट्रैफिक के लिए शुरू कर दिया जाएगा। संभावना जताई जा रही है कि सितंबर तक इस पुल का आधा हिस्सा शुरू कर दिया जाएगा।

अप-डाउन रैंप बनने पर एलिवेटेड पुल भी लाडोवाल और सदर्न बाईपास से जुड़ जाएगा -बता दें के चुंगी से लेकर वेरका चौक तक एलिवेटेड के निर्माण के पूरा होने पर फिरोजपुर रोड की तरफ से दिल्ली या जालंधर साइड जाने के लिए वेरका चौक पर बन रहे डाउन रैंप के जरिए जालंधर जाने को लाडोवाल बाईपास और दिल्ली जाने के लिए सदर्न बाईपास कनेक्ट हो जाएगा। वहीं, इन दोनों दिशा से आने वाले ट्रैफिक को फिरोजपुर की तरफ जाने के लिए एलिवेटेड के बन रहे अप रैंप से कनेक्ट कर दिया जाएगा। लाडोवाल बाईपास इस समय कंप्लीट हो चुका है, जबकि सदर्न बाईपास पर ट्रैफिक पहले से जारी है।

चीमा चौक फ्लाईओवर भी पूरा: एलिवेटेड प्रोजेक्ट के हिस्से में आते चीमा चौक पर बन रहे फ्लाईओवर का निर्माण भी पूरा कर दिया है। इस पुल काे ट्रैफिक के लिए अगले सप्ताह शुरू कर दिया जाएगा। इसके शुरू होने से समराला चौक की तरफ जाने वाले ट्रैफिक को जाम में फंसना नहीं पड़ेगा, जबकि कैंसर अस्पताल जाने वाला ट्रैफिक फ्लाईओवर के नीचे से होकर गुजरा करेगा।

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