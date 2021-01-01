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डिप्रेशन से हारी जिंदगी:बस्सी पठाना में महिला ने बेटी के साथ नहर में छलांग लगाकर की आत्महत्या, पिता बोले- तनाव से जूझ रही थी

फतेहगढ़ साहिब38 मिनट पहले
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पुलिस ने धारा 174 के तहत कार्रवाई करते हुए खुदकुशी करने का केस दर्ज कर लिया है। - Dainik Bhaskar
पुलिस ने धारा 174 के तहत कार्रवाई करते हुए खुदकुशी करने का केस दर्ज कर लिया है।
  • परिजनों ने रोका तो बहाना बनाकर बेटी को लेकर घर से निकल गई थी

पंजाब में फतेहगढ़ साहिब के बस्सी पठाना में एक महिला ने अपनी बेटी के साथ नहर में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। महिला का शव बरामद कर लिया गया है, वहीं बेटी के शव की तलाश जारी है। पुलिस ने धारा 174 के तहत कार्रवाई करते हुए केस दर्ज कर लिया है।

पुलिस को दी शिकायत में प्यारा सिंह ने बताया कि उसकी बेटी परमजीत कौर पिछले कुछ समय से तनाव में थी। उसका इलाज चल रहा था, लेकिन बुधवार देर रात वह अपनी 7 साल की बेटी हरगुण को लेकर घर से निकली। परिजनों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन बहाना बनाकर निकल गई।

क्योंकि वह तनाव से गुजर रही थी, इसलिए परिवार के सदस्य को उसके पीछे भेजा। इसके बाद वह बेटी को साथ लेकर नहर में कूद गई। इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, वह कूद चुकी थी। मामले की खबर तुरंत परिजनों तक पहुंची और पुलिस को भी इसकी खबर दी गई।

पुलिस थाना प्रभारी के मुताबिक, महिला ने खुदकुशी क्यों की, अभी इसकी जानकारी हाथ नहीं लगी है। लेकिन परिजनों का कहना है कि वह तनाव में थी। महिला का शव मिल गया है। बच्ची का शव मिलते ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। हर पहलू से केस की जांच की जाएगी।

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