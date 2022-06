Hindi News

Indian Government Banned Sidhu Mossewala SYL Song Due To Controversy On SYL Issue And Sikh Prisoners Releasing

मूसेवाला का SYL गाना बैन: गाने में बंदी सिखों की रिहाई और पंजाब–हरियाणा के विवादित मुद्दे का जिक्र, यू-ट्यूब से भी हटाया

पानीपत 30 मिनट पहले



केंद्र सरकार ने दिवंगत पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के दो दिन पहले रिलीज हुए SYL गाने को बैन कर दिया है। गाने को मूसेवाला के ऑफिशियल यू-ट्यूब चैनल से भी हटा दिया गया है। गाने में पंजाब और हरियाणा के बीच SYL (सतलज-यमुना लिंक) नहर के पानी को लेकर और बंदी सिखों के मुद्दे पर लगातार विवाद हो रहा था। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने गाने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया।

अब भारत में यूट्यूब पर सिद्धू मूसेवाला का SYL गाना सर्च करने पर this content is not available on this country domain लिखा आ रहा है। बता दें कि सिद्धू मूसेवाला के SYL गाने को महज 2 ही दिन में 2.7 करोड़ व्यूज मिल गए थे। गाना नंबर एक पर ट्रेडिंग में था। गाने पर 3.3 करोड़ कमेंट भी आ चुके थे। सिद्धू की हत्या के 26 दिन बाद ट्रिब्यूट के तौर पर यह गाना रिलीज किया गया था। रिलीज होने के बाद से ही SYL गाना यूट्यूब पर ट्रेंड कर रहा था।

SYL नहर के मुद्दे पर है गाना

सिद्धू अपने इस आखिरी गाने के जरिए पंजाब और हरियाणा के बीच चल रहे एसवाईएल नहर के मुद्दे को हवा दे गए। गाने में सिद्धू ने कृषि कानूनों को लेकर शुरू हुए किसान आंदोलन और लाल किले का भी जिक्र किया है। 4 मिनट 9 सेकेंड के इस गाने के बोल पंजाब के पानी और उससे जुड़े दूसरे मुद्दों के इर्द-गिर्द घूमते हैं।

गाने के लिरिक्स देखें तो इसमें पंजाब-हरियाणा के बीच बहुचर्चित सतलज-यमुना लिंक (SYL) नहर को लेकर हुए विवाद का जिक्र किया गया है। सिद्धू के इस गाने के दौरान आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रभारी सुशील गुप्ता का बयान चल रहा है, जिसमें वह 2024 में पंजाब की तरह हरियाणा में भी अपनी पार्टी की सरकार बनने पर हरियाणा को एसवाईएल नहर का पानी दिलाने की बात कह रहे हैं।

किसान आंदोलन-दिल्ली हिंसा का भी जिक्र

गाने में सिद्धू ने तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन के दौरान दिल्ली कूच और लाल किले पर सिख समाज के प्रतीक निशान साहिब को लहराने की सराहना की है। सिख बंदियों की भी सराहना की गई है। किसान आंदोलन को सही बताया गया था।