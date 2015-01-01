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  • Indian Railways Closed The Shaheed Express Train; Saryu Yamuna Express Will Run On Amritsar To Jaynagar Route

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यात्रियों के लिए काम की खबर:रेलवे ने बंद की शहीद एक्सप्रेस ट्रेन; अब दौड़ेगी सरयू यमुना एक्सप्रेस, टाइमिंग और शेड्यूल किया गया जारी

चंडीगढ़36 मिनट पहले
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अमृतसर से जयनगर रूट पर अब सप्ताह में तीन दिन सरयू यमुना एक्सप्रेस (04650) ट्रेन दौड़ेगी।
  • जम्मू तवी-नई दिल्ली-जम्मू तवी के बीच चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन भी रिस्टोर हुई है

ट्रेन में सफर करने वाले लोगों की टेंशन बढ़ाने वाली खबर है कि रेलवे ने शहीद एक्सप्रेस (04674) ट्रेन बंद कर दी है। यह ट्रेन अमृतसर से जयनगर तक जाती थी और सप्ताह में चार दिन मंगलवार, वीरवार, शुक्रवार और रविवार को इसका आवागमन होता था, लेकिन अब यह ट्रैक पर नहीं दौड़ेगी।

वहीं दूसरी आोर, अब अमृतसर से जयनगर रूट पर सरयू यमुना एक्सप्रेस (04650) ट्रेन दौड़ेगी। यह सप्ताह में 3 दिन सोमवार, बुधवार और शनिवार को अमृतसर से रवाना होकर जालंधर सिटी होते हुए जयनगर तक जाएगी। रेलवे अधिकारियों ने इस फैसले की पुष्टि की है।

रेलवे ने जम्मू तवी-नई दिल्ली-जम्मू तवी के बीच चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन (02425 /02426) को भी रिस्टोर किया है। 19 दिसम्बर से यह ट्रेन अपने रूट पर चलने लगेगी। लेकिन इस राजधानी एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन का जालंधर कैंट में स्टॉपेज नहीं होगा।

बता दें कि लोगों द्वारा लंबे समय से इस ट्रेन का स्टॉपेज जालंधर कैंट में देने की मांग की जा रही है। फिलहाल इस ट्रेन का स्टॉपेज जम्मूतवी, पठानकोट कैंट, लुधियाना और नई दिल्ली स्टेशनों पर दोनों दिशाओं में है।

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