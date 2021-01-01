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प्रकृति प्रेम:आईआरएस अफसर ने शुरू की पंजाब की पहली ट्री एंबुलेंस, फ्री देंगे 32 सेवाएं

अमृतसर2 घंटे पहले
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  • पेड़ों के इलाज के लिए 8 बोटनिस्ट और 5 साइंटिस्ट तैनात, पेड़ खराब हो रहा हो तो 89683-39411 पर करें कॉल

मजीठा रोड के रहने वाले आईआरएस अधिकारी रोहित मेहरा ने खराब हो रहे पेड़ों के इलाज के लिए पंजाब की पहली ‘ट्री एम्बुलेंस’ शुरू की है। इस ट्री एम्बुलेंस में विशेषज्ञों की टीम भी शामिल है, जो पेड़ों का नियमित ट्रीटमेंट करेगी। ट्री एंबुलेंस के माध्यम से 32 तरह की सर्विस बेजुबान पेड़ों के लिए रखी गई है। इसके लिए लोगों को आगे आना होगा। ट्री एंबुलेंस के लिए मोबाइल नंबर भी जारी किया गया है, जिस पर फोन आने के बाद उनकी टीम मौके पर जाएगी और अपना काम करेगी।

एंबुलेंस के साथ-साथ दवाएं भी तैयार- आईआरएस अधिकारी रोहित मेहरा का कहना है कि ट्री एंबुलेंस को पुष्पा ट्री एंड प्लांट हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरी का नाम दिया गया है। यह एंबुलेंस शहर में घूमेगी। इसके लिए 8968339411 मोबाइल नंबर भी दिया गया है, जिस पर लोग फोन कर पेड़ों संबंधी जानकारी दे सकते हंै। रोहित मेहरा ने बताया कि ट्री एंबुलेंस के लिए 8 बोटनिस्ट और 5 साइंटिस्ट भी रखे गए हंै, जिनकी मदद से पेड़ों की सेवा की जाएगी। यह सारा काम फ्री किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके तहत उनकी तरफ से 32 तरह की सेवाएं दी जाएगी।

दीमक के इलाज से लेकर रिप्लांटेशन तक -रोहित मेहरा ने बताया कि कई लोगों के घरों में पीपल का पेड़ निकल आता है। उसे किसी ने अगर हटाना है तो उसे बिना खराब किए रिप्लांट किया जाएगा। कई पेड़ों में फल नहीं आते, उसकी समस्या ठीक करने के लिए उनका इलाज किया जाएगा। कई पेड़ों में कील आदि लगा दिए जाते है। कई पेड़ों में दीमक भी लग जाती है उनका टीम इलाज करेगी। ट्री एम्बुलेंस में ट्री एम्बुलेंस में गैंती, फावड़ा, गड्ढा, खोदने की मशीन, कटर, कैंची, पचा, आरी, पानी की टंकी, खाद की बोरी, दवा डालने की मशीन रखी गई है।

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