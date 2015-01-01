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जालंधर में खौफनाक वारदात:बिल्डिंग ठेकेदार की हत्या; खून से लथपथ मिला शव, चहरे पर चोट के निशान

जालंधर4 मिनट पहले
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जालंधर के गढ़ा में हत्या की वारदात की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस शव का मुआयना करते हुए।
  • मृतक की पहचान जालंधर के कैंट रोड स्थित गढ़ा इलाके में किराये पर रह रहे 40 साल के हनीफ के रूप में हुई

जालंधर में शनिवार को एक बिल्डिंग ठेकेदार की हत्या कर दी गई। ठेकेदार के सिर पर चोट के गहरे निशान थे। मुंह पर भी चोटें लगी हुई थी। हालात को देखकर उसका किसी के साथ झगड़ा होने की आशंका है और लग रहा है कि किसी ने उसके सिर पर भारी चीज के साथ हमला किया है। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई है।

मृतक की पहचान जालंधर के कैंट रोड स्थित गढ़ा इलाके में किराए पर रह रहे 40 साल के हनीफ के रूप में हुई है। वह बिल्डिंग तोड़ने और बनाने का ठेका लेता था। हनीफ की शनिवार को किसी ने संदिग्ध हालात में हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि हनीफ शनिवार सुबह जब अपने कमरे से बाहर नहीं निकला तो दोपहर को उसका भतीजा उसे बुलाने के लिए गया तो देखा कि कमरे में बिस्तर पर उसका खून से लथपथ शव पड़ा है। भतीजे ने शोर मचाया, जिसके बाद वहां पर लोग इकट्ठे हो गए।

सूचना मिलते ही एसीपी हरिंदर सिंह और थाना कैंट की पुलिस मौके पर पहुंच गई। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो मृतक के सिर और मुंह पर चोट के गहरे निशान मिले। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवाया और जांच शुरू कर दी। प्राथमिक जांच के मुताबिक ऐसा लग रहा था जैसे उसका किसी के साथ झगड़ा हुआ और किसी ने उसके सिर पर भारी चीज के साथ हमला किया हो, जो उसकी मौत का कारण बनी।

मौके पर पहुंची पुलिस को जानकारी देते मृतक हनीफ के परिजन।
मौके पर पहुंची पुलिस को जानकारी देते मृतक हनीफ के परिजन।

तीन दिन में दूसरा मर्डर
जालंधर में तीन दिन में यह दूसरा मर्डर हुआ है। गुरुवार सुबह प्रताप बाग में पड़ोस में साइकिल की दुकान चलाते पिता-पुत्र ने मिलकर नान की रेहड़ी लगाने वाले जोगिंदर की सिर में राड मारकर हत्या कर दी थी। उनका दुकान का सामान बाहर रखने को लेकर झगड़ा हुआ था। शुक्रवार को घर वालों ने हत्या आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर शव को फगवाड़ा गेट मार्केट में रखकर प्रदर्शन किया था। इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी रिंकू भल्ला को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसका बेटा फरार है।

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