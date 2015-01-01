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  • Jamtada Thugs Cheated 70 Thousand From Female Doctor, Complained About Not Having Mobile Recharge By Calling Customer Care Of SIM Company

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शिकायत:जामताड़ा के ठग ने महिला डॉक्टर से 70 हजार ठगे,मोबाइल रिचार्ज न होने पर सिम कंपनी के कस्टमर केयर को कॉल कर की थी शिकायत

लुधियानाएक घंटा पहले
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मोबाइल रिचार्ज न होने पर एक प्राइवेट अस्पताल की महिला डॉक्टर ने सिम कंपनी के कस्टमर केयर में कॉल कर शिकायत दी। जिस पर अगले दिन प्राइवेट नंबर से कॉल आई और उक्त व्यक्ति ने खुद को कंपनी का मुलाजिम बताकर दो एप से रिचार्ज करवाए। कुछ देर बाद ही डॉक्टर के बैंक अकाउंट से 70 हजार की ट्रांजेक्शन हो गई। थाना डिवीजन नंबर आठ की पुलिस ने सिविल लाइंस की रहने वाली डॉ. भवनीता लेखी की शिकायत पर पश्चमी बंगाल के अर्धेंदु अधिकारी, दुर्गापुर के सैदूल इस्लाम और गुजरात के गांधी समित के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है।

एसीपी वैभव सहगल ने बताया कि शिकायतकर्ता महिला प्राइवेट अस्पताल में डॉक्टर है। उक्त महिला द्वारा करीब दो महीने पहले ऑनलाइन अपने एयरटेल सिम पर 558 रुपए का रिचार्ज किया था। लेकिन रिचार्ज नहीं हुआ। जबकि दूसरी तरफ उनके बैंक अकाउंट में से पैसे कट गए। जिस पर शिकायतकर्ता ने कंपनी के हेल्पलाइन नंबर 121 पर कॉल कर शिकायत दर्ज करवाई। दूसरे दिन उसे एक प्राइवेट नंबर से फोन आया। फोन उठाने पर आगे से व्यक्ति ने खुद को सिम कंपनी का मुलाजिम बताया। उसने 558 रुपए रिफंड करने का आश्वासन दिया। जिसके बाद टीम व्यूअर एप डाउनलोड करने के लिए कहा।

शिकायतकर्ता ने एप डाउनलोड की तो आगे से व्यक्ति के कहने पर उसने गूगल-प्ले एप से मोबाइल पर एक रुपए का रिचार्ज कराया। जिसके बाद एयरटेल एप से 10 रुपए का एक और रिचार्ज कराया। जिसके बाद ही उसके अकाउंट में से 70 हजार रुपए की ट्रांजेक्शन हो गई।

जामताड़ा के ठगों ने अपने अकाउंट में डलवाए पैसे-जांच में पता चला कि ठगी मारने वाला मुख्य आरोपी जामताड़ा का रहने वाला है। शिकायतकर्ता के खाते से पैसे निकालकर उक्त तीनों आरोपियों ने अपने खाते में ट्रांजेक्शन की थी। एसीपी वैभव सहगल ने बताया कि उक्त आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एक टीम जामताड़ा भेजी जाएगी। जांच अफसर के अनुसार कई ठगों द्वारा सिम कंपनियों के डाटा पर नजर रखी जाती है। कई बार कस्टमर कंपनी को कॉल करने के दौरान गलत नंबर डायल कर देते है। जिससे ठगों के पास इसकी जानकारी पहुंच जाती है। कई ठग सिस्टम हैक करके डाटा चोरी करते है। जिसके बाद ठगी की जाती है।

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