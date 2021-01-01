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केस दायर:जेआईटी उपभोक्ता फोरम में 7 केस हारा, 84 लाख रुपए देने का आदेश

जालंधरएक घंटा पहले
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  • मास्टर गुरबंता सिंह एनक्लेव के कई मामले अभी भी फोरम में विचाराधीन

जिला उपभोक्ता फोरम में 7 केस हारने के बाद जालंधर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट (जेआईटी) पर करीब 84 लाख रुपए की देनदारी और बढ़ गई है। इन 7 केसों में 5 बीबी भानी कांप्लेक्स और 2 इंदिरापुरम मास्टर गुरबंता सिंह एनक्लेव से जुड़े हैं। आदेश के बाद जेआईटी को बीबी भानी कांप्लेक्स के फ्लैट अलाॅटी हरदीप सिंह को 6,70,799 लाख रुपए, विपन शर्मा को 5,96,414 लाख रुपए, सीमा को 6,14,953 रुपए निरंजन दास को 6,51,482 लाख रुपए देने होंगे। जेआईटी को सभी अलाॅटीज को 6 फीसदी ब्याज, 30 हजार रुपए मुआवजा और 5 हजार कानूनी खर्च भी अदा करना होगा।

इसी तरह नीलम कलसी को 6,14,949 लाख रुपए 9 फीसदी ब्याज, 10 हजार मुआवजा और 5 कानूनी खर्च देने के निर्देश हैं। इसी तरह इंदिरापुरम मास्टर गुरबंता सिंह एनक्लेव में अलाॅटी एडवोकेट मोहित बब्बर के दो फ्लैटों के संबंध में प्रिंसिपल अमाउंट, मुआवजा राशि वापस देनी होगी। दरअसल 888 फ्लैटों की इस स्कीम में 80 लोगों ने केस दायर किया था। इनमें 5 फैसले ट्रस्ट के खिलाफ आ चुके हैं।

बीबी भानी फ्लैट एसोसिएशन के प्रधान दर्शन लाल आहूजा ने कहा कि गौर हो 888 फ्लैट की इस स्कीम में कुल 80 लोगों ने ट्रस्ट के खिलाफ केस दायर किया हुआ है। जिनमें 5 फैसले ट्रस्ट के खिलाफ आ चुके है। ट्रस्ट को आयोग के फैसले का सम्मान करते हुए पेमेंट जारी करनी चाहिए, क्योंकि स्टेट और नेशनल कमिशन में केस दायर करने से ट्रस्ट के खिलाफ आर्थिक बोझ के साथ जुर्माना भी बढ़ेगा।

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