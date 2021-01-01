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विद्यार्थियों के लिए सुनहरा मौका:सेना में अफसर बनना चाहते हैं, देश के इस संस्थान में दाखिला लीजिए, 10 फरवरी तक करें ऑनलाइन आवेदन

मोहाली10 मिनट पहले
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पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, सॉफ्ट स्किल और कम्युनिकेशन स्किल को सुधारा जाएगा। - Dainik Bhaskar
पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, सॉफ्ट स्किल और कम्युनिकेशन स्किल को सुधारा जाएगा।
  • 1 दिसंबर 2020 से 5 जनवरी 2021 तक किए गए रजिस्ट्रेशन भी वैध हैं
  • रजिस्ट्रेशन कराने के लिए रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाकर लॉगिन करना होगा

देश के इस नामी संस्थान में दाखिला लेकर भारतीय सेना में अफसर बनने का सुनहरा मौका है। दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इच्छुक विद्यार्थी 10 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश परीक्षा 7 मार्च को होगी। संस्थान, परीक्षा व दाखिले से जुड़ी हर जानकारी वेबसाइट http://afpipunjab.org/ पर उपलब्ध है।

बात हो रही है, पंजाब के मोहाली जिले में सेक्टर-77 स्थित महाराजा रणजीत सिंह आर्म्ड फोर्सेज प्रिपेरटरी इंस्टीट्यूट (MRSFI) की, जिसमें दाखिले के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। 1 दिसंबर 2020 से 5 जनवरी 2021 तक किए गए रजिस्ट्रेशन भी वैध हैं। अगर कोई रजिस्ट्रेशन कराने से चूक गया है तो वह 10 फरवरी तक आवेदन कर सकता है।

जो आवेदक 5 दिसंबर तक किसी कारण रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए। फीस नहीं भरी या कोई दस्तावेज छूट गया तो वे भी 10 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए उन्हें रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाकर लॉगिन करना होगा। इसके अलावा दफ्तर डायरेक्टर FPI सेक्टर-77 आकर विभाग के अधिकारियों से भी संपर्क किया जा सकता है।

संस्थान से ईमेल Dir.mrsafpi.sasn@punjab.gov.in या afpi-mohali@yahoo.com पर भी संपर्क किया जा सकता है। विभाग के मोबाइल नंबर 9041006305 या 0172 2219707 पर सुबह 9 से 5 बजे तक संपर्क कर सकते हैं।

योग्यताएं- आवेदक 10वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहा हो। वह पंजाब का मूल निवासी होना चाहिए। लक्ष्य NDA ज्वॉइन करना हो। जन्म 2 जुलाई 2004 से पहले नहीं होना चाहिए।

चुनाव प्रक्रिया- 7 मार्च को प्रवेश परीक्षा होगी। ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा पास करने के बाद इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू में चुने जाने वालों को मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। मेरिट के हिसाब से पहले 48 स्थानों पर रहने वाले छात्रों को ज्वॉइनिंग के लिए बुलाया जाएगा।

ट्रेनिंग प्रक्रिया- चुने गए छात्रों को मोहाली के नामी स्कूल में 11वीं और 12वीं करवाई जाएगी। पढ़ाई नॉन-मेडिकल स्ट्रीम से होगी। कंप्यूटर या फिजिकल एजुकेशन की भी पढ़ाई होगी। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, सॉफ्ट स्किल और कम्युनिकेशन स्किल को सुधारा जाएगा। छात्रों को NDA और सर्विस सिलेक्शन बार्ड की ट्रेनिंग दी जाएगी

फीस का भुगतान- संस्थान में रहने, खाने-पीने और यूनिफॉर्म का कोई खर्च नहीं है। छात्रों को सालाना 48 हजार रुपये तीन किश्तों में भरने होंगे। विशेष उल्लेखनीय है कि फीस में बदलाव हो सकता है।

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