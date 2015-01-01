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  • MLA Dhaliwal Sent Notice To AAP Leaders, Said Call Me Thief, Apologize; Otherwise I Will Claim 2 Crores

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चेतावनी:विधायक धालीवाल ने आप नेताओं को भेजा नोटिस, बोले-मुझे चोर कहा, माफी मांगें; नहीं तो ठोकूंगा 2 करोड़ का दावा

फगवाड़ा2 घंटे पहले
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  • घर के बाहर आप के प्रदर्शन के खिलाफ 2 विधायकों सहित नौ को डिफॉर्मेशन का नोटिस भेजा

विधायक बलविंदर सिंह धालीवाल के निवास के बाहर आम आदमी पार्टी की ओर से प्रदर्शन करने के खिलाफ विधायक ने आम आदमी पार्टी के 2 विधायकों सहित नौ लोगों को डिफॉर्मेशन लीगल नोटिस भेजा है। नोटिस में बलविंदर सिंह धालीवाल के वकील की ओर से 10 दिन में जवाब देने और सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने का प्रावधान दिया है। जवाब न देने पर 2 करोड़ का डिफॉर्मेशन, क्रिमिनल एक्ट के तहत कार्रवाई का लिखा है।

ब्लॉक कांग्रेस लीगल सेल के करनजोत सिंह झिक्का ने बताया विधायक धालीवाल के निवास पर 9 सितंबर को आप ने 2 दिन के लिए प्रदर्शन किया था। इसमें आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों की ओर से धालीवाल चोर है के पोस्टर और बैनर बनाकर धरनास्थल पर लगा रखे थे।

अब तक हमें कोई नोटिस नहीं मिला, मिलेगा तो जवाब देंगे, धरने में कोई टिप्पणी नहीं की गई : मल्ली

आम आदमी पार्टी के पूर्व स्पोक्समैन कश्मीर सिंह मल्ली ने बताया कि अभी तक उन्हें कोई भी नोटिस नहीं मिला है। उन्होंने धालीवाल के खिलाफ लगाए गए धरने के बारे में बताते हुए कहा कि हाईकमान के आदेश के मुताबिक ही पंजाब सरकार के आईएएस की ओर से सौंपी गई रिपोर्ट के आधार पर धरना लगाया गया था। जिसमें किसी के मर्यादा के खिलाफ कोई भी टिप्पणी नहीं की गई।

आरोप निराधार, रिपोर्ट में मेरा नाम नहीं : ‌धालीवाल

विधायक धालीवाल ने बताया कि आम आदमी पार्टी ने उनपर निराधार आरोप लगाए हैं जबकि रिपोर्ट में कहीं भी उनका नाम नहीं आया है। पार्टी ने 9 सितंबर को उनके घर के बाहर गाली-गलौच कीं। मैंने कहा है कि यदि 10 दिन में इन्होंने माफी न मांगी तो इनको कोर्ट में मानहानि का दावा किया जाएगा।

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