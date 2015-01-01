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जीवन हारकर भी बंधी आस की डोर:मोगा में कृषि कानूनों के विरोध में धरने पर बैठे किसान की मौत, पिछले एक महीने से लगातार हो रहे थे संघर्ष में शामिल

मोगा37 मिनट पहले
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मोगा जिले के गांव जींदड़ा निवासी किसान केहर सिंह, जिसकी धरने के दौरान दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई।
  • मोगा जिले के गांव जींदड़ा के 50 वर्षीय केहर सिंह के रूप में हुई मृतक किसान की पहचान मोगा-जालंधर हाईवे पर स्थित टोल प्लाजा पर चल रहे धरने में शामिल केहर सिंह को पड़ा दिल का दौरा

केंद्र सरकार के कृषि कानूनों का विरोध रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, ब्लकि और तेज होता जा रहा है। विरोध इतना बढ़ रहा है कि संघर्ष में शामिल कई साथी जीवन की जंग हार गए हैं, पर साथियों को संघर्ष यूं ही जारी रखने की प्रेरणा दे गए। इसी बीच शुक्रवार को भी एक और किसान की मौत हो गई। वह पिछले करीब महीने से लगातार धरने में शामिल हो रहा था।

मृतक की पहचान मोगा जिले के गांव जींदड़ा के 50 वर्षीय केहर सिंह के रूप में हुई है। इस बारे में भारतीय किसान यूनियन के धर्मकोट ब्लॉक प्रधान नछत्तर सिंह रसूलपुर और युवा किसान नेता पवनदीप सिंह अम्मीवाल ने बताया कि टोल प्लाजा पर किसान जत्थेबंदी की तरफ से चल रहे धरने में केहर सिंह पिछले एक महीने से लगातार शामिल हो रहा था। गुरुवार रात को उसे अचानक दिल का दौरा पड़ा और कुछ ही देर में साथियों ने संभाला, तब तक उसकी सांसें थम गई।

किसान नेताओं ने कहा कि किसान पहले जहां कर्ज से दुखी होकर आत्महत्या कर रहे थे, वहीं अब अपनी खेती को बचाने के लिए कीमती जानें गंवा रहे हैं। बावजूद इसके हमारा संघर्ष रुकने वाला नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, सरकार को झुकाकर ही दम लेंगे। केहर सिंह और ऐसे ही अन्य साथियों की कुर्बानी यूं ही जाया नहीं जाने दी जाएगी।

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