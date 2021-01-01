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साल की पहली एफएंडसीसी मीटिंग:अधर में नहरी पानी योजना, अब 600 फीट गहराई वाले ट्यूबवेल के प्रस्ताव मंजूर

लुधियानाएक घंटा पहले
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  • 105 एजेंडे मंजूर, 400 फीट गहराई वाले ट्यूबवेल फेल होने पर लिया फैसला

निगम हद में 400 फीट गहराई वाले ट्यूबवेल फेल होने लगे हैं। अब इनकी जगह पर एफएंडसीसी करीब 600 फीट गहराई वाले ट्यूबवेल लगाने की धड़ाधड़ मंजूरी दे रहा है। इसका अहम कारण शहर में अभी तक नहरी पानी योजना लागू नहीं हो पाना है। अभी तक निगम ने ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए जगह तय नहीं की। इसका नतीजा है कि हर एफएंडसीसी मीटिंग में 40 से 50 फेल ट्यूबवेल के बदले नए लगाने के प्रस्ताव आने लगे हैं। बुधवार को एफएंडसीसी मीटिंग मेयर कैंप ऑफिस में बुलाई गई, जहां 105 प्रस्ताव रखे गए।

इस बार देखने को मिला कि भास्कर के मुद्दा उठाने के बाद निगम कमिश्नर की सख्ती के चलते ओएंडएम ब्रांच ने अब फेल हो चुके ट्यूबवेल कब लगाए गए थे, इसकी जानकारी प्रस्ताव में देनी शुरू कर दी है। बता दें कि मीटिंग में 40 एजेंडे और 65 टेबल एजेंडे सप्लीमेंट्री के तौर पर शामिल रहे। इन एजेंडों को मेयर बलकार संधू, निगम कमिश्नर प्रदीप कुमार सभ्रवाल, सीनियर डिप्टी मेयर शाम सुंदर मल्होत्रा और डिप्टी मेयर सर्बजीत कौर ने पढ़ा और मंजूरी दी।

अब ट्यूबवेलों पर सालाना खर्च होंगे 10 करोड़ रुपए- शहर का भू-जल स्तर गिरता जा रहा है। उधर, नहरी पानी योजना अभी तक अधर में है। भले ही मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन जमीनी स्तर पर अभी तक वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने को जमीन तक तय नहीं हो पाई। हालात ये हैं कि ट्यूबवेलों पर सालाना 10 करोड़ रुपए तक खर्च करने का बजट रखा है। 2020-21 के लिए 10 करोड़ के बजट में से निगम पिछले 7 महीनों में फेल ट्यूबवेलों के बदले नए लगाने पर करीब 5 करोड़ खर्च कर चुका है। सबसे ज्यादा 12.5 एचपी वाले ट्यूबवेल फेल हो रहे हैं। इनके एवज में 25 एचपी वाले ट्यूबवेल लगाए जा रहे हैं। इनकी गहराई करीब 600 फीट होती है। 12.5 एचपी वाले फेल हो रहे ट्यूबवेलों की गहराई करीब 400 फीट बताई गई है। वहीं, मीटिंग में 50 गज तक के घरों से पानी सीवरेज बिल वसूलने का प्रस्ताव भी रखा गया जोकि पिछली मीटिंग में ही पास किया गया था। इसलिए इस पर विचार नहीं किया गया।

मॉडल टाउन एक्सटेंशन पार्किंग को ठेके पर देने का प्रस्ताव भी मंजूर- बता दें कि निगम ने अब मॉडल टाउन एक्सटेंशन की पार्किंग साइट को ठेके पर देने की तैयारी की है। प्रस्ताव लाया गया कि 28.30 लाख रुपए रिजर्व प्राइज रखकर इसकी बोली करवाई जाएगी। सफल बोलीदाता को ठेका दिया जाएगा। इससे पहले मल्टीस्टोरी पार्किंग जोन-ए, ओरिएंट सिनेमा बीआरएस नगर, सराभा नगर आई ब्लॉक, फिरोजगांधी मार्केट और भदौड़ हाउस वाली पार्किंग साइटों को ठेके पर दिया जा चुका है।

मीटिंग में ये प्रस्ताव भी रखे गए: इंटरलॉकिंग टाइलें, सीमेंट, लुक वाली सड़कें बनाने, नई पार्क मैनेजमेंट कमेटियों का गठन, ठेके पर सफाई सेवक रखने, नई सीवरेज लाइन बिछाने, सुपर सक्शन मशीन से सीवरेज की सफाई कराना, ओएंडएम सेल में वॉटर सप्लाई और सीवरेज के कामों के लिए सामान खरीदना, सीवरेज मैनहोल ऊंचे करने, कूड़े का तोल करवाने के लिए एक महीने की एक्सटेंशन करना, मोटी टहनियों को कुतरने के लिए मशीनों की खरीद, आत्मनगर से पुलिस चौकी तक सेंट्रल वर्ज को मेंटेनेंस के लिए देना, अकालगढ़ मार्केट के सामने नाले की जगह पर 10 खोखे वालों को जगह अलॉट करने, चारों जोनों में 16 फेस अटैंडेंस मशीनें लगाने जैसे प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।

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