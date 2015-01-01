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सबसे बड़ी ड्रग चेन:एनआरआई+राजनीतिज्ञ+पुलिसकर्मी+जेलबंदी+सप्लायर मिलकर 16 लोग चलाते थे ड्रग रैकेट

लुधियाना19 मिनट पहले
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  • सिमरण संधू के इटली से प्रत्यर्पण के लिए एसटीएफ ने दाखिल किए पेपर

हेरोइन तस्करी में पकड़े गए पूर्व सरपंच का केस अब तक की लुधियाना की सबसे बड़ी ड्रग चेन बनता जा रहा है। इसमें पिछले 40 दिनों से जुटी एसटीएफ की जांच में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। खास बात ये है कि इस ड्रग चेन में अब तक एनआरआई, राजनीतिज्ञ, पुलिसकर्मी, जेलबंदी व सप्लायर का नेटवर्क एसटीएफ ब्रेक कर चुकी है, जिसमें 16 नाम सामने आए हैं, जिनमें से 11 को तो पकड़ लिया गया है, जबकि 5 आरोपी अभी भी पकड़ से बाहर हैं, जिनमें से तीन तो एनआरआई हैं जो थाईलैंड, इटली व ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं। इनके प्रत्यर्पण के लिए एसटीएफ ने कार्रवाई शुरू कर दी है। एसटीएफ ने अमृतसर में पकड़ी 200 किलो हेरोइन व लुधियाना की 36 किलो हेरोइन के केस में सिमरण संधू के इटली से प्रत्यर्पण के लिए पेपर दाखिल कर दिए हैं।

दिसंबर अंत तक संधू को इटली से पंजाब लाकर होगी पूछताछ...नेटवर्क में सबसे बड़ा रोल सिमरण संधू और तनवीर बेदी का है जो विदेश से नेटवर्क ऑपरेट करते थे। गुजरात एसटीएफ के इनपुट पर संधू को तो इटली में कई माह पहले ही 300 किलो हेरोइन के केस में डिटेन किया जा चुका है। संधू को पंजाब लाकर पूछताछ की जाएगी।

इन 5 की अभी है तलाश…सिमरण संधू (ईटली)}तनवीर सिंह बेदी (ऑस्ट्रेलिया), }भजन सिंह (पुलिस मुलाजिम)}हरमिंदर रंधावा (थाईलैंड) और बबलजीत सिंह पुलिस गिरफ्त से दूर है।

}ड्रग रैकेट में अब तक की बरामदगी : }हेरोइन :36 किलो हेरोइन }आईस : 6 किलो }ड्रग मनी : डेढ़ करोड़ से ज्यादा}गाड़ियां :13 लग्जरी कार}मोबाइल फोन : 10}हथियार : 4 पिस्टल, 2 राइफल।

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