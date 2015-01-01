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पूर्व CM पहुंचे अस्पताल:सुखबीर बादल के पिता प्रकाश सिंह बादल को PGI चंडीगढ़ लाया गया; टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगी हालत

चंडीगढ़7 मिनट पहले
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पंजाब में भाजपा-अकाली दल का प्रमुख चेहरा प्रकाश सिंह बादल ऐसे अकेले नेता हैं, जो 5 बार पंजाब के मुख्‍यमंत्री बने।

शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल के पिता और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल (93) को PGI चंडीगढ़ लाया गया है। उनकी तबीयत नासाज बताई जा रही है। फिलहाल टेस्ट हो रहे हैं और जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की स्थिति पता चलेगी।

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