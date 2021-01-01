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गुरमत संगीत ने दिलाया पद्म अवार्ड:पंजाब के प्रोफेसर करतार सिंह को मिलेगा पद्मश्री पुरस्कार; गुरबाणी गायन को करियर बनाया, कई लोगों को सिखाया

लुधियाना27 मिनट पहले
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करतार सिंह ने जाने-माने प्रशिक्षक गुरचरण सिंह, भाई सुंदर सिंह कसुरवाले, भाई दलीप सिंह आदि से गुरबाणी संगीत का प्रशिक्षण लिया है। - Dainik Bhaskar
करतार सिंह ने जाने-माने प्रशिक्षक गुरचरण सिंह, भाई सुंदर सिंह कसुरवाले, भाई दलीप सिंह आदि से गुरबाणी संगीत का प्रशिक्षण लिया है।
  • करतार सिंह पारंपरिक वाद्य यंत्रों से गुरबाणी के निर्धारित रागों में गुरबाणी गायन के लिए जाने जाते हैं

गुरमत संगीत के मशहूर गायक पंजाब के प्रोफेसर करतार सिंह को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा जाएगा। शिरोमणि रागी अवार्ड से सम्मानित प्रोफेसर करतार सिंह का सिख समाज और गुरबाणी के प्रचार प्रसार में अहम योगदान रहा है। करतार सिंह पारंपरिक वाद्य यंत्रों से गुरबाणी के निर्धारित रागों में गुरबाणी गायन के लिए जाने जाते हैं।

करतार सिंह लुधियाना के शास्त्री नगर के रहने वाले हैं। मूल रूप से पाकिस्तान के पंजाब निवासी करतार सिंह 1974 में बंटवारे के बाद भारतीय पंजाब में आकर बस गए थे। उन्होंने जाने-माने प्रशिक्षक गुरचरण सिंह, भाई सुंदर सिंह कसुरवाले, भाई दलीप सिंह आदि से गुरबाणी संगीत का प्रशिक्षण लिया है। इसके बाद उन्होंने गुरबाणी संगीत को अपना करियर बनाया।

उन्होंने मालवा सेंट्रल कॉलेज फॉर एजुकेशन में पढ़ाया। इसके बाद वह गुरु नानक गर्ल्स कॉलेज लुधियाना से संगीत विभाग के प्रमुख के रूप में जुड़े। वर्तमान में वह आनंदपुर साहिब स्थित संगीत अकादमी के प्रशिक्षक हैं। उन्होंने अब तक कई छात्रों को गुरमत संगीत का प्रशिक्षण दिया है। करतार सिंह ने 1991-2002 तक अद्वती गुरमत संगीत सम्मलेन में को-आर्डिनेटर की भूमिका निभाई।

गुरबाणी के रागों पर गुरमत संगीत के प्रमुख केंद्र जवद्दी टकसाल में भी प्रशिक्षण दिया। इसके अलावा अमृतसर के GNDU की बोर्ड ऑफ कंट्रोल इन म्यूजिक के आउटसाइड एक्सपर्ट भी रहे। गुरबाणी संगीत पर उन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं। इसके अलावा करतार सिंह को गुरमत संगीत में अपने अहम योगदार के लिए कई पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है।

जैसे- संगीत नाटक अकादमी की ओर से टैगोर रतन अवार्ड, राष्ट्रपति द्वारा प्रद्त प्रतिभा देवी सिंह पाटिल अवार्ड, लंदन में सिख लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, पंजाबी कल्चरल सोसायटी की ओर से सिख लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, पंजाबी यूनिवर्सिटी से गुरमत संगीत सीनियर फेलोशिप, SGPC और पंजाब सरकार की ओर से शिरोमणि रागी अवार्ड, श्री केशगढ़ साहिब से भाई मरदाना अवार्ड, सरबत दा भला दुबई द्वारा विशेष अवार्ड भी दिया गया।

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