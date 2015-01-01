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आय से अधिक संपत्ति का मामला:दूसरी बार भी ईडी के दफ्तर नहीं पहुंचे कैप्टन के 'लाल', वकील शेरगिल ने बताई वजह

जालंधर23 मिनट पहले
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रण इंदर सिंह
  • रण इंदर और कैप्टन अमरिंदर सिंह दोनों के खिलाफ दर्ज है मामला
  • ईडी को मामले से संबंधित दस्तावेज चाहिएं, पूछताछ भी करनी है

आय से अधिक संपति के मामले में कैप्टन अमरिंदर सिंह के पुत्र रण इंदर सिंह शुक्रवार को भी ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए। रण इंदर के वकील जयवीर शेरगिल ने इसकी वजह भी ईडी के सामने रखी। रण इंदर ने पेश न होने का कारण तबीयत खराब होना बताया है। बता दें कि ईडी ने रण इंदर सिंह को 28 अक्तूबर को पेश होने के लिए समन जारी किया था। निदेशालय दफ्तर में अफसर इंतजार करते रहे, लेकिन रण इंदर नहीं आए थे।

दरअसल, रण इंदर नेशनल राइफल एसोसिएशन के प्रधान हैं। 28 अक्तूबर को उन्हें ओलंपिक को लेकर पार्लियामेंट्री पैनल की बैठक में शामिल होने जाना था। अगले साल होने वाले ओलंपिक गेम्स को लेकर यह बैठक अहम है, इसलिए रण इंदर ईडी दफ्तर में पेश नहीं हुए। ईडी दफ्तर में सुबह से ही रण इंदर का इंतजार हो रहा था। उनके वकील जयवीर शेरगिल ने ट्वीट करके रण इंदर के बैठक में शामिल होने की जानकारी दी थी।

गौरतलब है कि रण इंदर सिंह और उनके पिता कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ आयकर विभाग ने आय से अधिक संपति के मामले में लुधियाना में केस दर्ज किया हुआ है। इस केस की सुनवाई अभी चल रही है। इसी के चलते ईडी ने पहले आयकर विभाग से संबंधित दस्तावेजों की मांग की थी, लेकिन आयकर विभाग ने गोपनीयता के कानून को आधार बनाकर दस्तावेज उपलब्ध करवाने से मना कर दिया था।

मामले की जांच करते हुए ईडी ने साल 2014-15 में पहली बार रण इंदर सिंह को समन जारी किया था। उस समय रण इंदर ईडी के दफ्तर में पेश हुए थे, लेकिन उन्होंने केस से संबंधित पूरे दस्तावेज नहीं सौंपे थे। इसके बाद अब ईडी ने रण इंदर सिंह को समन जारी किया है। आरोप है कि दुबई में प्रॉपर्टी व विदेशों में बैंक खाते तथा उनके द्वारा किए गए लेन-देन को आधार पर बनाकर ईडी ने मामले की पड़ताल शुरू की है।

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