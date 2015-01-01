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जरा याद करो किसानी:दिल्ली कूच के बाद पंजाब ने अब तक 22 किसान खोए,4 और किसानों की मौत

जालंधर4 घंटे पहले
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कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन के 22वें दिन हमारे 4 और किसानों की मौत हो गई। 26 नवंबर को दिल्ली कूच के बाद से अब तक 22 किसानों की जान जा चुकी है। आंदोलन के लिए घर से निकले ये लोग जिंदा वापस नहीं आ पाए। मरने वालों में 16 साल के युवा से लेकर 75 साल के बुजुर्ग तक शामिल हैं। इनमें किसी की हार्ट अटैक से मौत हुई ताे किसी ने दिल्ली धरने में आते-जाते हादसे में दम तोड़ दिया। हरियाणा में भी अब तक 21 किसानों की मौत हो चुकी है। बुधवार को धरना स्थल पर करनाल के संत राम सिंह ने भी खुद को गोली मारकर जान दे दी थी।

वीरवार को बठिंडा के गांव फता मालोका के जतिंदर सिंह (26) की हिसार के पास हादसे में मौत हो गई। ट्रैक्टर ठीक करते वक्त पीछे से आए वाहन ने जतिंदर को टक्कर मार दी। इनकी शादी 40 दिन पहले ही हुई थी। वहीं, समाना के फतेहगढ़ छन्ना के किसान भीम सिंह की कुंडली बॉर्डर पर ड्रेन में गिरने से मौत हो गई। संगरूर के भीम समाना में ससुराल में रह रहे थे। नवांशहर में गांव मक्कोवाल के 21 साल के किसान गुरप्रीत

सिंह की अंबाला के पास हादसे में मौत हो गई। टिकरी बॉर्डर पर बठिंडा के किसान जय सिंह (37) की दिल का दौरा पड़ने से जान चली गई। पंजाब के 12557 गांवों से किसान आंदोलन में भाग लेने गए हैं। प्रदेश के करीब 3500 गांव ऐसे हैं जहां केवल 10% पुरुष बचे हैं, जो काम-काज संभाल रहे हैं बाकी दिल्ली गए हैं।

समाधान ही इनको सच्ची श्रद्धांजलि हाेगी...

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