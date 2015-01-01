पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

विचार-विमर्श:रक्षा पैनल की मीटिंग से राहुल का वॉकआउट जायज : कैप्टन

चंडीगढ़16 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
  • कहा-रक्षा पर चर्चा के बजाय बेतुकी बातें हो रही थी

संसदीय रक्षा समिति से कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वॉकआउट किए जाने को पूरी तरह जायज बताते हुए सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि स्पीकर को इस समिति के कामकाज पर नजर रखनी चाहिए। क्योंकि समिति में बेतुकी बातें हो रही हैं और सदस्यों द्वारा चीन और पाकिस्तान के खतरे का मुकाबला करने के लिए विचार-विमर्श करने की जगह इन बातों पर बहस की जा रही है कि फौज की वर्दी के बटन और बूट चमकाने के लिए कौन सी पॉलिश इस्तेमाल की जाए। इस पैनल के कामकाज पर राजनैतिक प्रभाव पड़ रहा है और इसके चेयरमैन शायद कभी एनसीसी का भी हिस्सा नहीं रहे।

जिन लोगों को फौज के बारे में कुछ नहीं पता उनसे मुल्क की रक्षा की आशा करते हैं। उन्होंने कहा कि जब इंदिरा गांधी चेयरपर्सन थीं और एक अन्य मौके पर मेजर जनरल बीसी खंडूरी पैनल के प्रमुख थे, हमें खुलकर बोलने की इजाजत होती थी। राहुल गांधी अन्य महत्वपूर्ण और बड़े मुद्दों पर विचार-विमर्श करना चाहते थे लेकिन उनको बोलने नहीं दिया गया। कैप्टन ने कहा कि ‘यह क्या बकवास है?’ समिति एक मजाक बन गई है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखें28 हजार करोड़ के हथियार और इक्विपमेंट खरीदे जाएंगे, ज्यादतर खरीदारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री से होगी - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें