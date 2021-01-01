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  • Railways Cancelled 14 Special And Express Trains Till March 3, Check The List And Make Another Arrangement Of Movement

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यात्रीगण कृप्या ध्यान दें:रेलवे ने 3 मार्च तक 14 स्पेशल और एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द की हैं, 30 ट्रेनों का शेड्यूल भी बदला

फिरोजपुरएक घंटा पहले
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रेलवे ने जिस तरह से ट्रेनों के फेरों में कटौती की है, इससे लोगों को काफी परेशानी हो सकती है। - Dainik Bhaskar
रेलवे ने जिस तरह से ट्रेनों के फेरों में कटौती की है, इससे लोगों को काफी परेशानी हो सकती है।
  • 30 एक्सप्रेस और स्पेशल ट्रेनों के फेरों में कटौती भी की गई है

ट्रेन में सफर करने वालों के लिए बेहद जरूरी खबर है कि रेलवे ने 3 मार्च तक 14 स्पेशल और एक्सप्रेस ट्रेन रद्द कर दी हैं। ऐसे में लोगों को सफर करने में परेशानी उठानी पड़ सकती है। ऐसा न हो, इसके लिए खबर पर क्लिक करके ट्रेनों की सूची देखें और आवागमन की कोई दूसरी व्यवस्था कर लें।

ट्रेन संख्या 03307 धनबाद - फिरोजपुर कैंट एक्सप्रेस स्पेशल के फेरों में 4 से 25 फरवरी तक कटौती रहेगी। ट्रेन संख्या 03308 फिरोजपुर - धनबाद एक्सप्रेस स्पेशल के फेरों में प्रत्येक शनिवार को कटौती रहेगी और यह कटौती 6 से 27 फरवरी तक जारी रहेगी। इनके अलावा 28 एक्सप्रेस और स्पेशल ट्रेनों के फेरों में कटौती की गई है। पूरी सूची रेलवे की वेबसाइट पर देखी जा सकती है।

रद्द की गई ट्रेनों की सूची

  • 09611 अजमेर - अमृतसर एक्सप्रेस स्पेशल 4 फरवरी से 27 फरवरी तक
  • 09614 अमृतसर- अजमेर एक्सप्रेस स्पैशल 6 से 28 फरवरी तक
  • 05933 डिब्रूगढ़ - अमृतसर एक्सप्रेस स्पैशल 2 से 23 फरवरी
  • 05934 अमृतसर - डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस स्पैशल 5 से 26 फरवरी
  • 05909 डिब्रूगढ़ - लालगढ़ एक्सप्रेस स्पैशल वाया डबवाली - बठिंडा- जाखल 1 से 28 फरवरी तक
  • 05910 लालगढ़ - डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस स्पैशल 4 से 3 मार्च तक
  • 02357 कोलकाता - अमृतसर एक्सप्रेस स्पैशल 2 से 27 से फरवरी तक
  • 02358 अमृतसर - कोलकाता एक्सप्रेस स्पैशल 4 से 1 मार्च तक रद्द रहेंगी।
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