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फिर बदला मौसम:जालंधर, लुधियाना, समेत कई जिलों में बारिश, आज भी बूंदाबांदी के आसार

जालंधर4 घंटे पहले
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तस्वीर शिमला की है। - Dainik Bhaskar
तस्वीर शिमला की है।
  • हिमाचल में बर्फबारी तो मैदानों में चली ठंडी हवा
  • अमृतसर में न्यूनतम पारा सबसे कम 9.6 डिग्री रहा

फरवरी महीने में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों हिमाचल, जेएंडके में बुधवार को बर्फबारी हुई, जबकि पंजाब के कई जिलों में हल्की बारिश से एक बार फिर ठंडक बढ़ गई। सूबे के ज्यादातर इलाकों में दिन में अधिकतम तापमान में ज्यादा गिरावट नहीं आई है। लेकिन शाम को 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली ठंडी हवा ने रात के पारे में दोबारा कमी ला दी है। बुधवार को जालंधर, अमृतसर, लुधियाना और पटियाला जिले में बारिश हुई। मौसम विभाग के डायरेक्टर सुरिंदपाल के अनुसार सूबे में वीरवार को भी हल्की बारिश रहेगी।

हालांकि, पहाड़ों पर बर्फबारी के चलते रात के समय फिर तापमान सामान्य से नीचे आ सकता है। लेकिन दिन के समय धूप निकलने से राहत मिलेगी। इस दौरान खुले इलाकों में कोहरा भी देखने को मिलेगा। वहीं, सूबे में बुधवार की शाम जालंधर, लुधियाना समेत कई जिलों में बारिश हुई। उधर, हिमाचल में बर्फबारी के कारण वहां तापमान में चार से छह डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है।

शिमला-कुफरी, कुल्लू और चंबा में बर्फबारी, 110 सड़कें बंद

हरियाणा समेत 6 राज्यों में बारिश व ओलों का अलर्ट, श्रीनगर में पारा अभी भी माइनस में, हवाई सेवा बहाल...मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अगले तीन से चार दिनों में हरियाणा, दिल्ली-एनसीआर, यूपी, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश में बारिश होने की संभावना है। इनमें से हरियाणा समेत कई राज्यों में ओले भी गिर सकते हैं।

राेहतांग में आधा फीट बर्फ गिरी-हिमाचल में बारिश और बर्फबारी फिर शुरू होने से राज्य शीतलहर की चपेट में है। बुधवार काे कुफरी, शिमला लाहौल-स्पीति, किन्नौर, कुल्लू और चंबा जिलों की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई। राेहतांग में अाधा फीट बर्फ गिरी है। 2 हाईवे समेत 110 सड़कें आवाजाही के लिए बंद कर दी गई हैं। श्रीनगर में बुधवार को दृश्यता बढ़ने के चलते हवाई यातायात बहाल कर दिया गया। अगले 2 दिन में बर्फबारी का पूर्वानुमान है। यहां पारा शून्य से नीचे चल रहा है।

अमृतसर सबसे ठंडा तो बठिंडा सबसे गर्म..दिन का पारा 20 से 22 डिग्री के बीच रिकाॅर्ड किया गया। अमृतसर 09.6 डिग्री के साथ सबसे ठंडा रहा। बठिंडा में अधिकतम पारा 23.5 डिग्री रहा।

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